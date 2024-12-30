道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

波音是表現最差的道指成分股，下跌2.31%。美聯社

美股在2024年倒數第二個交易日走低，對投資 人來說，輝煌的一年似乎將以不愉快的方式結束。

道瓊 工業指數下跌418.48點或0.97%收4萬2573.73點。史坦普500指數下跌63.9點或1.07%至5906.94點；那斯達克指數下跌235.25點或1.19%至1萬9486.78點。

全天交投震盪，道指一度跌逾700點至盤中低點。30日的下跌沒有明顯的新聞催化劑；由於本周交易時間縮短，交易預計將清淡。SPDR史指信託基金(SPY)的總交易量約為4700萬股，在大幅下跌的情況下，交易量相對較低。

主要股指年底都將接近創紀錄水平，史指和道指分別上漲約24%和13%，預計將創下2021年以來最好的一年，並創2021年以來最長的連季上揚。

然而，有些人擔心市場可能正在失去動力，在主要股指27日下跌後，似乎出現年終獲利回吐。大型科技股再次陷入困境，特斯拉下跌3.3%，Meta Platform下跌1.43%。晶片巨頭輝達(Nvidia)上漲0.35%，遏制了其他領域的損失。迪士尼是表現次佳的道指成分股，下跌不到0.7%。

好消息是，整體損失不大。波音是表現最差的道指成分股，下跌2.31%。

WisdomTree資深經濟學家、賓州大學華頓商學院金融學榮譽教授席格(Jeremy Siegel)表示：「我真的認為明年升勢會暫停一下。」「我認為明年史指下跌逾10%達修正的可能性越來越高。推動向上的主要力量已經反映出來。」

債券市場交易也可能導致科技股的回檔。10年期公債殖利率上周升至4.6%以上，但30日有所回落。

投資人希望股市能再次站穩腳跟，並引發所謂的「聖誕行情」。這種現象是指市場在一年的最後5個交易日和1月的前2個交易日出現上漲。根據LPL Financial的數據，自1950年以來，史指在此期間的平均回報率為1.3%。

但事實表現卻相反：史指在過去2個交易日中下跌超過1%。Bespoke Investment Group表示，至少自1952年以來，這是第一次在一年的最後5個工作日內連續發生兩次這種情況。

不過，Fundstrat 研究主管李湯姆(Tom Lee)表示，投資人不應該過度擔心年底的疲軟，「我們正處於今年最後兩天。」「如果12月最後一周走勢疲軟，我其實反而認為這預示著1月第一周會出現反彈。」

未來幾天經濟數據較少，1日市場因元旦休市。芝加哥12月採購經理人指數(PMI)低於預期，為36.9。接受《道瓊》調查的經濟學家預計該值為 42.2。

華爾街評估，康菲公司可能在未來幾個月內大幅上漲。這家總部位於德州的石油 公司今年至今已下跌17.43%，但這種情況可能會在2025年出現逆轉，分析師預計將上漲約38%。

例如，Jefferies最近將康菲石油公司列為新年首選，並指出該公司一直落後於美國同業。

給予該股買入評級的分析師伯恩(Lloyd Byrne)在給客戶的最新報告中表示：「在我們的勘探與生產探討範圍內，康菲的石油加權資產的期限最長，並且擁有強勁的資產負債表帶來的下行保護。」

其他也被看好的個股包括鋼鐵生產商紐柯公司和生技公司再生元製藥公司。2024年這些股票分別下跌超過33%和22%。

繼1月氣溫低於平常預測後，2月天然氣期貨價格上漲近19%，創下52周新高。

The Weather Company和Atmospheric G2 29日發布的最新展望顯示，1月氣溫預計美東氣溫會比平均更冷。