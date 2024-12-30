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這國明年通膨率預測上修11次 難怪利率降不下來

編譯魏紹揆／綜合外電
經濟學家最新預測，巴西2025年消費者物價將上揚4.96%，而這已是第11次上修此預測值。 路透
經濟學家最新預測，巴西2025年消費者物價將上揚4.96%，而這已是第11次上修此預測值。 路透

經濟學家預測，巴西2025年通膨率將超出央行的容許範圍。在央行決策者承諾提高借貸成本之際，凸顯他們所面臨的困境。

根據央行30日公布的最新調查，經濟學家預測巴西明年12月的消費者物價將上揚4.96%，高於先前預測的4.84%。而這已是第11次上修此預測值，高於央行設定的容許範圍上限4.5%。

巴西央行本月調高利率至12.25%，並暗示將在明年的1月和3月再分別調高1個百分點。然而大部分分析師認為，這波緊縮循環將延續至2025年中；股市交易員則押注借貸成本將於明年底時逼近17%。

去年8月巴西央行率先展開降息循環，不到一年內降息13碼，不料降息速度太快又導致通膨升溫。鑒於通膨減緩（disinflation）已陷入停滯，對決策者來說，更貴的食品、服務成本有韌性以及巴西里爾走貶，將是他們關心的主要問題。

巴西統計當局上周公布，12月初的通膨年增率出乎意料地降至4.71%。肉價隨著外食價格上漲，而機票較微幅上漲，家庭電費銳減，則意外帶動通膨稍微降溫。

里爾今年已貶逾21%，在主要貨幣中表現最疲弱。根據央行的經濟學家預期調查，多數分析師預測，里爾在2025年底將貶至5.96里爾兌1美元。里爾目前報6.23。

央行 巴西 降息

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