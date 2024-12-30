投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

美股在今年倒數第二個交易日繼續下挫，四大指數盡墨。路透

美股 在今年倒數第二個交易日繼續下挫，四大指數盡墨。儘管交易清淡，但投資人顯然趁年底獲利了結，使得美股漲勢後繼無力。

道瓊工業指數早盤大跌721點，或1.6%，史坦普500跌1.7%，那斯達克 綜合指數跌1.8%。費城半導體指數跌2.5%；台積電ADR跌1.3%，輝達大致持平。

波音 早盤重摔4.8%，因濟州航空一架波音737-800型客機29日降落時衝出跑道失事，造成179死，南韓政府下令「全面檢查」全國所有同機型飛機。

微策略（MicroStrategy）宣布透過出售逾59.2萬股籌得約2.09億美元，並透露用此資金購入2,100多枚比特幣，股價早盤大跌7.5%。

史坦普500今年表現最佳的成分股Palantir早盤跌2%。該公司本月稍早延長一筆金額上達6.19億美元的國防合約，12月以來股價揚升約18%，今年來累計飆漲近361%。

對美國利率和經濟景氣敏感的小型股本月走低，羅素2000指數早盤跌1.56%，12月迄今已挫7.81%，將是2022年9月以來最大月線跌幅。

史坦普500指數今年來漲逾25%，道指漲14%，漲幅均創2021年來最大。那斯達克今年更大漲逾31%，預料將寫2021年來最長連續單季上漲紀錄。

周三（元旦）美股休市，迎接新年。另外，美股1月9日將休市一天，以悼念已故前總統卡特。