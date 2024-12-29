5事影響股市：科技七雄股全下挫 美債今年漲勢幾歸零

南韓濟州航空一架波音737-800型客機降落時墜毀，機上181名乘客及機組員有179人罹難，僅一男一女共兩名機組員生還。(美聯社)

美股上周五（27日）全面收低，蘋果、輝達（NVIDIA）、特斯拉等科技七雄股全都下挫。展望2025年，分析師和基金經理人仍看好科技股維持強勁表現，但川普 政府上任後的關稅政策將為科技領域帶來不確定性，尤其是半導體業。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

●美股上周五全面收低 科技七雄失色 後市盯川普關稅

道瓊工業指數上周五跌0.8%，標普500指數和那斯達克綜合指數各跌1.1%和1.5%。對美國利率和經濟景氣敏感的小型股也下跌，羅素2000指數跌1.6%。費城半導體指數和台積電 ADR各跌1%和0.7%，今年來漲幅分別為22.7%和93.9%。台積電ADR較台北交易溢價21.3%。

美國10年期公債殖利率收在4.619%，是5月下旬以來最高水準，公債殖利率升高往往會削弱持有高成長股票的吸引力。

ClearBridge Investments 經濟和市場策略總監舒爾茲說：「投資人正獲利了結，尤其是七雄這些股票已走了一段非常健康的漲勢。」Catalyst基金投資長米勒說：「我仍然看漲科技股，雖然高價位令人憂心。但他們的成長潛力，尤其是AI帶動的成長支撐了價位。」

●美債今年漲勢幾近歸零

由於投資人對總統當選人川普上台後的政策充滿疑慮，對明年進一步降息的預測也有限，公債市場接近全吐2024年至今漲幅。

根據彭博的一項公債指數，截至12月26日，本月已下跌約1.7%，使2024年漲幅僅剩下0.4%。美國市場本周三逢元旦假期休市。

●高通 驍龍8 Elite 2 台積全包 三星良率欠佳搶單落空

台積電（2330）傳出再度以卓越的微影製程技術打敗南韓三星電子，拿下高通（Qualcomm）驍龍8 Elite 2晶片明年全數的量產訂單。先前高通有意將三星納入這款晶片的供應鏈，希望降低成本，無奈三星的3奈米環繞式閘極（GAA）製程良率一直有問題，最後還是要選擇台積電代工。

科技網站WccfTech引用南韓媒體The Bell的報導指出，高通已確定將明年的驍龍8 Elite 2晶片訂單，全部下給台積電。三星仍然計劃要和台積電競爭高通的下一款旗艦晶片：2奈米製程的驍龍8 Elite 3，在2026年的生產訂單。最近幾年高通都選擇下單台積電，前次使用三星4奈米製程代工驍龍8第一代晶片，已是2021年的事。

●濟州航空空難 南韓罹難人數最多一起

南韓濟州航空一架波音737-800型客機，昨天上午約9時3分在南韓全羅南道務安國際機場降落時墜毀，機上181名乘客及機組員有179人罹難，僅一男一女共兩名機組員生還。

消防單位費時40分鐘左右撲滅火勢，負責人李正賢指出，該機除了機尾，機體其餘部分幾乎無法辨識；倖存兩名生還者是在機尾處獲救。

●美新總統團隊內訌 移民簽證之爭 馬斯克占上風

川普陣營近日因技術移民議題而起內訌，川普28日終於表態，明顯是站在馬斯克這一邊。這起事件也凸顯川普內部決策圈對諸多議題的齟齬，並令外界懷疑，傳統的右翼支持者和包括馬斯克在內的科技大亨，這兩群截然不同的川普支持者能否共存。

事情的導火線是川普擬提名克里希南出任人工智慧（AI）資深政策顧問，引發傳統的右翼支持者的反對，接著很快引發了對H-1B簽證的爭論。馬斯克以及即將與他共同領導政府效率部的生技業富豪拉馬斯瓦米等企業家，都認為美國培養的高技術人才過少，因此大力支持H-1B簽證計畫。

川普28日在接受紐約郵報訪問時，首次就這項議題公開發表評論。他說：「我向來喜歡這類（H-1B）簽證，也一直支持這類簽證。」「我一直是H-1B的信徒，已經用過很多次，這是個很棒的計畫。」