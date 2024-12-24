聖誕行情起跑 科技股領漲 推升史指那指上揚逾1%

聖誕節前夕，隨著股指在假日周連續上漲，美股收漲。(歐新社)

聖誕節 前夕，隨著股指在假日周連續上漲，美股收漲。

史坦普500指數上漲65.97點或1.1%至6040.04點；道瓊工業指數上漲390.08點或0.91%至4萬3297.03點。受特斯拉 上漲7.35%的推動，那斯達克指數上漲266.24點或1.35%至2萬31.13點。亞馬遜和Meta Platform都上漲超過1%。

紐約證券交易所聖誕節前夕於美東時間下午1點提前收盤，而​​債券市場則於下午2點休市。25日市場也因聖誕節休市。

24日代表了季節性聖誕行情的開始，這種反彈發生在一年中的最後5個交易日和1月的前2個交易日。LPL Research的數據顯示，自1950年以來，史指在此期間的平均回報率為1.3%，遠超過市場平均7天回報率0.3%。

Bespoke Investment Group共同創辦人西奇(Paul Hickey)表示：「有很多值得思考的好處，但我認為同時，你需要克制自己的熱情，因為市場已經反彈。」

史指連續兩個交易日上漲，本周至今上漲1.8%，道指上漲約1%。大型科技股的強勁反彈帶動那指本周至今上漲2.3%。

史指本月也轉成正值，在本周上漲後上漲0.1%。以科技股為主的那指12月至今上漲4.2%，谷歌母公司Alphabet上漲16%，蘋果上漲近9%，特斯拉本月至今上漲約34%。然而，藍籌股道指12月仍下跌約3.6%，創4月以來最差單月表現。

美國航空(American Airlines)出現波動，該公司因在一年中最繁忙的旅行日之一發生技術問題而暫時停飛美國境內的所有航班。該股收漲0.58%。

聖誕節前一天，傑富瑞分析師表示，他們「越來越看好」這個假期的玩具銷售。在對商店進行檢查後發現，與本季初相比，貨架走道客流充足，庫存較低。

這位分析師寫道：「根據我們的調查，棋盤遊戲在店內和網路上的銷售特別好。」「折扣也比黑色星期五的高峰水平明顯降低。」

值得注意的是，自從「網購星期一」以來，傑富瑞參觀的沃爾瑪和目標百貨店面為玩具配置了更多空間。

對玩具股來說，這是一段艱難的時期。今年至今，美泰兒(Mattel)股價下跌4.42%，而孩之寶(Hasbro)同期上漲14.53%。然而，最近幾周孩之寶下跌速度加快。本月至今，孩之寶下跌近13%，而美泰兒則下跌了6%。

Palantir股價觸及新高，這是該股令人瞠目結舌的漲勢中創下的最新里程碑。

該股上漲2.09%，盤中觸及新高。推動該軟體股較2024年初上漲超過396%，預計將成為今年史指漲幅最大的軟體股。

Palantir的瘋狂表現讓華爾街感到驚訝。目前該股的交易價格幾乎是LSEG調查的分析師平均目標價的2倍。

Trivariate Research表示，展望2025年，投資人可能會在First Solar等一些公司中找到機會；這些公司在近期史上的遠期本益比基礎上的交易價格存在大幅折扣。

該研究公司將這家太陽能股納入其遠期本益比首次跌破10倍的股票名單中；該股今年以來上漲8.16%，跑輸史指。

即使自從川普勝選以來，由於擔心他第二個任期可能威脅到為再生能源提供稅收抵減的《通膨削減法案》，First Solar的處境尤其艱難。但分析師認為，即使政策發生變化，First Solar仍可能成為贏家。

巴菲特的波克夏控股最近買進更多股票，Sirius XM是上榜的另一個名字。2024年該股表現大幅落後史指，今年至今下跌57.38%。

繼上周聯準會更新2025年降息前景引發公債殖利率 大幅上漲後，本周公債殖利率持續上漲。

10年期公債殖利率再攀升3個基點至4.613%，創5月30日以來最高水準。