微軟採購H系列晶片兩倍於Meta 為什麼反成NVIDIA利空？

儘管美國政府對出售至中國的AI晶片性能設限，字節跳動和騰訊今年仍躍居輝達第二和第三客戶。路透

微軟 （Microsoft）是今年輝達 （NVIDIA）主力晶片 的最大買家，採購晶片的數量比居次的Meta高出一倍有餘。

科技顧問公司Omdia的分析師估計，微軟今年購買輝達48.5萬個「Hopper」晶片，遠遠超過Meta（22.4萬個），以及雲端運算競爭對手亞馬遜（19.6萬個）和Google（16.9萬個）。

Omdia估計，字節跳動和騰訊今年分別採購約23萬顆輝達Hopper系列晶片，主要是降規版H20晶片。儘管美國政府對出售至中國的AI晶片性能設限，字節跳動和騰訊今年仍躍居輝達第二和第三客戶。

輝達最先進的圖形處理器（GPU）這兩年需求遠超過供給，微軟則因儲備最多晶片而在建構下一代人工智慧系統的競賽中掌握優勢。

不過，微軟雖擁有充裕AI晶片，同時也需要更多電力來驅動晶片。

微軟執行長納德拉日前接受B2Pod訪談時，似在暗示AI晶片需求的熱度可能正在減退。當主持人問微軟在建構AI技術時是否仍然受到「供應限制」時，納德拉回答：「我受到的是電力（限制），而不是晶片供應限制。」

他說：「我們2024年確實受到限制，這也是為什麼我們向市場表示，我們對2025年上半年抱持樂觀態度。邁入2026年，我認為我們的狀況會有所改善，因此我們有很好的前景。」

納德拉此話對輝達股價無疑是雪上加霜，自11月21日創下歷史新高146.67美元以來，輝達已下跌11%，陷於修正領域。

避險基金Seabreeze Partners Management創辦人Doug Kass 提到納德拉的談話時說，微軟晶片供應充足，對輝達來說不是好消息。

根據Omdia的預測，全球科技公司今年花在伺服器的支出大約2,290億美元，其中微軟以310億美元的資本支出領先，緊隨其後的是亞馬遜（Amazon）的260億美元。資料中心基礎設施的前十大買家──如今包括新進業者xAI和CoreWeave—占全球運算能力投資的六成。