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FT訪調的經濟學家 絕大多數下調降息預期

編譯季晶晶／綜合外電
比60%多一點的經濟學家認為，川普的政策計畫會對美國經濟成長產生負面影響。圖為紐約購物者。美聯社
比60%多一點的經濟學家認為，川普的政策計畫會對美國經濟成長產生負面影響。圖為紐約購物者。美聯社

根據金融時報（FT）與芝加哥大學布斯商學院合作進行的調查，經濟學家認為，因為擔心川普重返白宮後的施政會加劇通膨，聯準會對降息很可能採取更謹慎的態度。

在12月11-13日的調查，絕大多數受訪的經濟學家認為，到2025年底，通膨率將徘徊在3.5%或更高，而9月調查時，大多數預測通膨率可能降至3.5%以下。相較於9月，受訪的經濟學家上調了對明年聯邦資金利率的預測。

如果聯準會本周一如預期地降息1碼，政策利率將降至4.25-4.5%。

在這項調查裡，比60%多一點的經濟學家認為川普的政策會對美國經濟成長產生負面影響。如果他落實普徵關稅，並對進口自中國的商品課重稅，大多數學者預期通膨會走高。

受訪的47位經濟學家裡，80%以上認為，在剔除食品和能源價格後，以個人支出消費物價指數（PCE）衡量的明年通膨率，不會降到2%以下，要到2026年1月或更晚才降得下來。相較於9月，僅35%受訪的經濟學做出相同的估計。未來12個月核心PCE通膨率的中位數估計是2.5%，高於9月估的2.2%。 

任職約翰霍普金斯大學的Jonathan Wright說：「通膨下降比我和大多數人所預期的較為無痛，但我認為，達標的最後一小段路會比較難一點，這個環境對聯準會來說當然不太可能急於降息。」 

喬治華盛頓大學教授Tara Sinclair表示，這甚至可能意味在12月降息後延長維持利率穩定期，在明年剩餘時間按兵不動。

65%以上的經濟學家預估明年底利率將落在3.5-4%之間或更高。 

他們對經濟前景仍舊抱持樂觀態度，實質GDP成長的中位數估計是2.3%，高於9月的2%。有超過一半的經濟學家估計，2026年第3季之前，下次經濟衰退不會出現。

他們警告，聯準會可能苦於如何克服這段時期。一位學者表示，假使央行被迫將利率維持在高檔以抵消川普政策的影響，川普和鮑爾之間可能出現「對抗」。

利率 降息 川普

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