我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

德總理蕭茲信任投票未過關 國會將解散 明年2月改選

美股早盤揚 美超微暴跌 策略師估美元明年觸頂

編譯陳苓／綜合外電
美股16日早盤開高。 路透
美股16日早盤開高。 路透

投資人預期聯準會（Fed）將在美東時間18日會議後宣布降息，美股無視歐亞股市的疲弱表現，16日早盤三大指數齊揚。

道瓊工業指數早盤上漲0.06%，史坦普500指數漲0.2%，那斯達克指數漲0.4%，費城半導體指數跌0.2%；台積電ADR飆1%，但輝達（Nvidia）跌2%。

中國大陸的零售銷售數據遜於預期，打壓歐亞股市。但CME的FedWatch工具顯示，市場估計Fed有97%機率將在本周降息1碼。分析師認為，降息有望激勵美股繼續一枝獨秀。

本周為央行超級周，繼Fed之後，日本央行、英國央行都將在本周舉行利率會議。

比特幣大戶微策略（MicroStrategy）攀漲3%，主要是那斯達克交易所上周五（13日）宣布，該公司將在23日納入那斯達克100指數。與此同時，比特幣也短暫衝破106,000美元，再寫歷來新高。

數據分析公司Palantir也獲納那斯達克100，股價走升1%。

美超微將遭那斯達克100指數剔除，股價重挫9%。

美元今年來強彈逾6%，但華爾街認為川普新政和Fed降息，會對明年下半的美元走勢帶來壓力。多名策略師預測，美元最快會在2025年中觸頂，之後開始走貶。

那斯達克 降息 央行

上一則

俄自製晶片計畫受創 軍用半導體大廠破產

下一則

FT訪調的經濟學家 絕大多數下調降息預期

延伸閱讀

Fed傳聲筒：Fed對未來降息路徑表述比決議本身重要

Fed傳聲筒：Fed對未來降息路徑表述比決議本身重要
高盛：Fed明年1月料按兵不動 降息步伐放緩

高盛：Fed明年1月料按兵不動 降息步伐放緩
曾說比特幣是一時風潮的5位金融大佬 現在怎麼看？

曾說比特幣是一時風潮的5位金融大佬 現在怎麼看？
接手股價3美元…蘇姿丰率超微翻身獲選「時代」最佳CEO

接手股價3美元…蘇姿丰率超微翻身獲選「時代」最佳CEO

熱門新聞

巴菲特手握大量現金，預示市場回報低迷？（路透）

巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪

2024-12-12 23:30
麥當勞10月底的財報會議稱低收入消費者更頻繁地在家用餐，抑制了客流量。(歐新社)

低收者財務壓力增 麥當勞一現象「很有感」

2024-12-13 20:29
美國通膨升溫顧慮再起，限縮聯準會（Fed）未來降息空間，基準的10年期美國公債價格連跌五個交易日，殖利率13日躍上4.4%。（路透）

Fed抗通膨卡關、明年降息生變 美國公債周線大跌

2024-12-14 07:20
輝達今年來飆漲近175%，是道瓊工業指數成分股中唯一表現比沃爾瑪好的公司，但輝達11月初才剛被納入道瓊成分股，所以沃爾瑪確實可以被認為是2024年最佳道瓊成分股。歐新社

今年最佳道瓊成分股不是Nvidia 而是這家公司

2024-12-11 10:21
摩根史坦利的分析師認為，是時候該賣出美元了。(路透)

摩根史坦利：是時候該賣出美元了 轉進這兩種貨幣

2024-12-10 02:40
美股示意圖。（歐新社）

未來一周美股3大觀察變數 美股長線表現可期

2024-12-15 05:03

超人氣

更多 >
4生肖2025年日子沒壓力 龍有偏財運、他過上美孜孜好命生活

4生肖2025年日子沒壓力 龍有偏財運、他過上美孜孜好命生活
贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護
華人留學生怨孢子甘藍「怎麼煮都難吃」 內行人曝食譜

華人留學生怨孢子甘藍「怎麼煮都難吃」 內行人曝食譜
2025社安退休金計畫 有幾項改變

2025社安退休金計畫 有幾項改變