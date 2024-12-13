博通率科技股反攻 美股早盤齊揚

美股13日早盤由昨日低迷士氣回彈，四大指數齊揚。路透

美股 13日早盤由昨日低迷士氣回彈，四大指數齊揚。道瓊工業指數漲30點，或0.1%，史坦普500 指數漲0.3%，那斯達克指數漲0.5%。費城半導體指數漲逾3%，台積電ADR揚升3.86%，輝達一度漲0.69%。

道瓊本周周線料將下跌1.6%；史坦普500跌0.6%，那指預期逆勢漲0.2%。

博通（Broadcom）12日公布該公司第4季獲利優於預期，主因人工智慧（AI）需求提振成長，13日早盤漲逾19%，市值首度突破1兆美元。博通的AI業務營收今年來增長220%。

好市多 （Costco）上季獲利優於預期，且分析師亦持續看好開公司業績表現。截至12日收盤，好市多股價今年漲幅大漲51%，13日早盤漲1%。

美股近期漲勢引發市場對股市估值過高的疑慮，但華爾街普遍認為，美股還有上漲空間。

Abound Financial首席投資官David Laut說，「我們預期史坦普500指數將在年底前攀上6,100點」，「通常在年底出現的耶誕行情，今年可能已經提早出現，因耶誕節前，能推升股價的因素並不多」。

儘管華爾街分析師幾乎一面倒看多，但Stifel和BCA Research這兩間投資研究公司卻逆勢看空美股明年前景， 原因包括股市估值過高，以及美國經濟料將放緩，甚至面臨衰退風險。