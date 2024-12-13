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高盛：美股年底靠3利多喜迎「聖誕行情」

編譯湯淑君／綜合外電
高盛技術策略師表示，川普勝選、聯準會本月料將降息，加上破紀錄資金湧入，今年底美股必有「聖誕行情」可期。路透
高盛技術策略師表示，川普勝選、聯準會本月料將降息，加上破紀錄資金湧入，今年底美股必有「聖誕行情」可期。路透

高盛首席技術策略師表示，川普贏得11月美國總統選舉、聯準會（Fed）本月降息箭在弦上，加上破紀錄資金湧入美國股市，在這三大利多因素支撐下，今年底必有一波「聖誕行情」可期；明年在企業大舉買回自家股激勵下，美股可望繼續乘勝追擊。

高盛策略師魯布納在最新研究報告中指出，過去九周來，美股已吸引1,860億美元破紀錄的資金流入，川普11月5日勝選後資金更加速流入。

豐沛的錢潮流入，進一步托高美國科技股「七大巨頭」股價，以至於如今這些巨型科技股占史坦普500總市值比重已升到33%，也是歷史新高。

魯布納說，市場已認定Fed本月降息機率達97%，史坦普500指數可望在2024年最後幾個交易日大漲，實現所謂的「聖誕行情」。

史坦普500指數年初迄今已大漲28%，「七大巨頭」科技股今年來漲幅甚至達到50%，過去十個交易日的漲勢尤猛。

魯布納預期，2024年美股氣勢如虹的漲勢可望延續至2025年。這位高盛技術策略師坦承，他給史坦普500估的目標價5,000點早已作廢，6,000點目標價也被突破，今後史坦普500指數上看7,000點。

他並提到，美國企業已獲授權在2025年買回總計價值1兆美元的庫藏股，加上選後市場波動率回落帶旺買盤，都可望為美股漲勢再添柴火。

史坦普500 美股 高盛

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