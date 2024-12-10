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南韓戒嚴之亂重創股匯市 基金也成受災戶

編譯林聰毅／綜合外電
南韓短命戒嚴引發的政治大風暴，造成股匯市下挫，韓國基金也受到波及。圖為示威群眾要求總統尹錫悅下台。 路透
南韓短命戒嚴引發的政治大風暴，造成股匯市下挫，韓國基金也受到波及。圖為示威群眾要求總統尹錫悅下台。 路透

一場短命戒嚴所引發的政治動盪，重創了南韓的股匯市，專注於南韓的基金也未能倖免於難，有些在短短一周內便出現高個位數的跌幅。

南韓總統尹錫悅於本月3日突然宣布戒嚴，令該國陷入政治動盪，即使在6小時後就解除戒嚴，但南韓股匯市在政治不確定性的背景下經歷了劇烈波動。儘管南韓財長出面喊話，認為近來金融和貨幣市場「過度」波動。但最新的事態發展使該國前景變得複雜，尹錫悅雖驚險躲過彈劾，但已被限制出境，還面臨排山倒海的逼宮壓力。

Fund Selector Asia指出，在金融市場等待政局穩定的明確訊號之際，專注於南韓的基金也受到市場動盪的波及。金融資料業者FE fundinfo的數據顯示，一些以美元計價的基金在短短一周內就出現了高個位數的跌幅。

Barings Korea Trust自3日以來跌7.94%、今年迄今跌逾13%，iShares MSCI南韓ETF跌5.36%及18.84%，JPMorgan Korea跌4.39%及15.07%，LionGlobal Korea跌4.3%及13.75%，HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF跌3.82%及19.23%，Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF跌3.82%及19.2%。

其實早在這波政治動盪開始之前，南韓已是今年表現最差的股市之一。韓股今年迄今跌了10%多，愈來愈逼近熊市。相較之下，更廣泛的MSCI新興市場指數今年迄今上漲了10%。

南韓市值最大的三星電子股價今年來下跌了30%，為整體市場帶來壓力，因為該公司約占MSCI韓國指數的四分之一。三星在晶圓代工業務方面一直在努力追趕台積電，在記憶體業務上則與國內對手SK海力士激烈競爭。

南韓依賴貿易的經濟，也受到中國經濟疲軟以及最近川普再度當選美國總統的拖累。由於公司治理薄弱以及與擁有核武的北韓關係持續緊張，南韓資產也受到所謂「韓國折扣」的影響。最近的政治動盪將只會擴大這種折扣的幅度，因為投資人需要更大的風險溢價，來投資該國的股債市。

南韓 戒嚴 投資

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