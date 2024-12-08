時限將至 TikTok在美國真會被禁？

判決和法令雖不利TikTok，但它可能不會真的被禁。（美聯社）

TikTok 未能推翻可能導致該平台在美被禁的法律。美國上訴法院6日裁決，駁回TikTok關於該法律違憲的論點，認為該法律並未「違反美國憲法第一修正案」，也沒有「違反第五修正案對法律平等保護的保證」。

該裁決意味著該平台距離面臨美國禁令又近了一步，除非它能夠說服中國母公司字節跳動在2025年1月19日前出售並找到買家。如果未能出售，美國的應用程式商店和網路服務商可能會因為上架TikTok而面臨鉅額罰款。不過根據該法案，拜登 還有一次延長最後期限的機會。

TikTok發表聲明表示將對這項決定提出上訴。該公司發言人休斯 (Michael Hughes)表示：「最高法院在保護美國人的言論自由權方面有著悠久的歷史記錄，我們希望他們在這個重要的憲法問題上能夠做到這一點。」「不幸的是，TikTok禁令是根據不準確、有缺陷和假設的資訊而構思和推行的，導致美國人民受到徹底的審查。TikTok禁令如果不停止，到2025年1月19日，美國和世界各地超過1.7億美國人的聲音將會被壓制。」

字節跳動之前曾表示不會出售TikTok。

國會山莊多年來一直擔心字節跳動構成國家安全風險，美國總統拜登於4月簽署了一項法案，要求將該平台出售給新的非中國所有者，否則將在美國被禁止。國會尤其擔心字節跳動可能與中國政府共享用戶資料進行監控，或者中國政府可能迫使該公司使用TikTok的演算法進行宣傳。

TikTok在5月提起訴訟，要求阻止這項法律，稱其侵犯超過1.7億美國用戶的言論自由，並且不公平地針對該平台。法院將這起訴訟與一群TikTok個人創作者的索賠合併。

在9月聽證會上，美國政府律師辯稱TikTok的演算法由其中國母公司控制，可用於影響美國用戶。

美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院的三名法官小組在裁決中承認，TikTok的美國用戶「創造和查看各種自由言論，並與彼此和世界互動」。

然而，他們也寫道，「部分正是由於該平台的廣泛影響力，國會和多位總統決定將其從中華人民共和國的控制中抽離對於保護我們的國家安全至關重要。」

判決明顯偏向美國政府

法院6日的裁決在很大程度上配合了國會的裁決，認為國會在憲法權力範圍內行事，並遵循適當的程序來制訂TikTok法律。法官們表示，這項立法「狹隘地」解釋了TikTok與中國關係的具體問題，並且「不壓制內容或要求某種內容組合」。

法官們表示：「美國人民將繼續在TikTok或他們選擇的任何其他平台上自由閱讀和分享盡可能多的中國宣傳或任何其他內容。」「該法案的目標是中華人民共和國秘密操縱內容的能力。從這個角度來看，政府的理由完全符合第一修正案。」

法官們對TikTok的反駁不以為然，駁回該公司對美國政府國家安全疑慮的反對意見。他們表示，TikTok只是對美國官員如何描述其數據做法進行「狡辯」，而TikTok對其數據收集的辯護「見木不見林」。

該案的一個關鍵焦點是與美國國家安全官員提出的一項協議，TikTok聲稱該協議將可解決潛在的間諜問題。在訴訟過程中，TikTok暗示美國政府行為不誠實，進行幾個月的談判後突然切斷溝通，然後支持拜登最終簽署的立法。同時，美國政府律師回應，該協議草案不足以解決安全疑慮。

法官們6日在裁定中站在美國政府一邊，聲稱他們「既不能挑剔，也不能事後猜測」美國官員認為與TikTok的交易草案還不夠深入。

Emarketer首席分析師安伯格(Jasmine Enberg)將這項裁決描述為「重大挫折，但還不是TikTok的終點」。

他指出，「如果向最高法院上訴也不利於TikTok，並且禁令開始執行時，將導致社會格局發生重大劇變，讓Meta、YouTube和Snap受益，同時傷害依賴TikTok的內容創作者和小企業。」

TikTok的支持者

美國公民自由聯盟國家安全計畫副主任圖米在裁決後發表聲明表示，「這項裁決開創了一個有缺陷且危險的先例」，「禁止TikTok公然侵犯了數百萬美國人使用該應用程式表達自己並與世界各地的人們交流的第一修正案權利。」「政府不能關閉整個通訊平台，除非它造成極其嚴重和迫在眉睫的傷害，而且這裡沒有證據表明這一點。」

如果TikTok無法成功上訴或從字節跳動分拆，則該禁令可能會在川普 就職前一天生效。

雖然川普在上一任期內試圖在美國禁止TikTok，但他最近表示他不想再禁止該應用程式。

今年3月，川普在Truth Social上發文表示反對禁止TikTok，因為這只會支持其競爭對手Facebook和祖克柏。他沒有根據地指控祖克柏在2020年總統選舉期間介入，並威脅要「處死他」。至於祖克柏則一直在努力與川普建立橋樑，祝賀他在2024年大選中獲勝，並在海湖莊園與川普會面。

川普6月在該平台發布一段影片補充說，他「永遠不會禁止TikTok」。但目前尚不清楚他是否會廢除這項法律，或者找到一種方法來執行它。