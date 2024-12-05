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鮑爾表示美國經濟實力 讓Fed有能力放慢降息步調

編譯劉忠勇／綜合外電
鮑爾表示，美國經濟強勁，而且比9月預期的更為強勁。(美聯社)
鮑爾表示，美國經濟強勁，而且比9月預期的更為強勁。(美聯社)

聯準會（Fed）主席鮑爾周三表示，與9月開始降息時相比，美國經濟目前看起來狀況更好，這表示Fed可以放慢降息步伐。

鮑爾周三在紐約時報主持的問答場合中說：「我們希望發出一個強烈信號，就是如果就業市場繼續走弱，我們將提供支持。美國經濟是強勁的，而且比我們9月預期的更為強勁。」

Fed 周三發布最新褐皮書調查也顯示，經濟景氣前幾個月變動不大，但11月略有成長，企業對需求前景更加樂觀。「經濟景氣成長大致雖小，但大多數地區預期成長微幅上揚。企業聯絡對象樂觀預測未來幾個月需求將增加。消費支出整體保持穩定」。

Fed下一次會議將於12月17日至18日舉行。利率期貨市場的投資人預料，Fed將在這次會議上降息1碼（0.25個百分點），之後再放慢降息速度。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算本月降息的可能性約為75%，2025年還會降息兩次，每次25個基點。

鮑爾說：「好消息是，在我們試圖找到既不刺激也不抑制經濟成長的利率設定過程中，我們可以採取稍微謹慎一些的做法。」

鮑爾也重申他的觀點，即現在斷言總統當選人川普和共和黨領導的國會明年如何重塑經濟活動和利率前景，仍為時過早。

他也淡化即將上台的川普政府關係緊張的可能性。當問到川普和財政部長提名人貝森特時，鮑爾表示自己相信可以和新政府進行良性合作。

「我完全相信，我們將和經濟顧問委員會等、當然最重要的是財政部，保持同樣的關係、機構性關係。」

談到貝森特時，鮑爾說，「相信一旦他的人事得到確認，我就會和他建立像我和其他財政部長同樣的關係」。

貝森特曾建議川普，讓他在鮑爾任期2026年結束前，便先安插一個影子Fed主席。若是如此，Fed對金融市場的影響力將大為削弱。

鮑爾說，他不相信新政府會如此操作：「我絕不認為那在考慮之中。」

鮑爾 降息 利率

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