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英特爾CEO換人 台積電獲益

記者簡永祥、編譯黃淑玲、葉亭均／即時報導
英特爾（Intel）進入後基辛格時代。（路透）
英特爾（Intel）進入後基辛格時代。（路透）

英特爾（Intel）執行長基辛格突然退休，震撼全球半導體業。外資分析師表示，英特爾很可能分拆晶片製造事業和獲利較佳的產品開發部門，讓兩項業務分別營運和財務獨立。

國內半導體專家則說，英特爾在調整未來目標方向與確立戰略方針前，可能擴大委外代工，短期對台積電將具正面效益。

美銀分析師在1份研究報告中提到，基辛格突然退休後，英特爾很有機會將旗下產品部門（Intel Products）與晶圓代工部門（Intel Foundry Services，IFS）分拆。分析師表示，分拆開來將使兩項業務分別獲得營運和財務上亟需的獨立性。

彭博資訊則說，英特爾的產品開發部門獲利較佳，工廠部門在基辛格領導下擴編，要做代工跟台積電競爭，但宣布的大客戶名單一直很少，獲利前景堪憂，製造工廠或許可以找到買家，但代工事業恐怕很難賣。

至於英特爾董事會和新領導階層是否已下定決心，分拆一度是晶片產業之王的英特爾也還不明朗。再者，英特爾已拿到聯邦政府根據晶片法核可的79億美元補貼，而補助的前提是取決英特爾維持晶圓代工事業的股權，分拆可能導致能否適用補助複雜化。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨分析，英特爾目前面臨多重課題，已超出基辛格的能力和智慧範圍，不光是技術和產品問題，還牽涉到地緣政治。隨著基辛格退休，英特爾未來勢必會有新的方向與目標。至於英特爾要找到稱職的「舵手」並不容易，因為新舵手不僅要懂半導體，更要能充分掌握AI長期發展與脈絡，也要能對接川普新政，以及地緣政治牽動的國際新局。

楊瑞臨指出，英特爾在調整未來目標方向與確立戰略方針前，可能擴大委外代工，短期對於台積電將具正面效益；不過，台積電與英特爾長期競合關係有待進一步觀察。

而除了分拆晶片製造與產品開發事業，彭博還點出英特爾未來可能的其他四種進展，首先是吸引高通等買家收購部分事業，高通可能只買產品部門等部分事業，博通則曾表達對英特爾的興趣，後來未再深談。其次是出售旗下的現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）業者Altera，包括萊迪思半導體、貝恩資本、Silver Lake等私募股權基金都傳出有意收購或投資。

第3是吸引阿波羅（Apollo）注資，6月已同意投資110億美元入股英特爾在愛爾蘭的晶片廠，成為未來擴大合作的基礎。最後是減持自駕軟體事業Mobileye股票或出售給第三方。

晶片 台積電 退休

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