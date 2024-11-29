感恩節假期提早收盤…道指史指創新高 共締今年最佳單月

道瓊工業指數和史坦普500指數29日升至新高。(路透)

道瓊工業指數和史坦普500指數29日升至新高，縮短的交易日結束了強勁的一個月。

史指上漲33.64點或0.56%至6032.38點，那斯達克指數上漲157.69點或0.83%至1萬9218.17點。道指攀升188.59點或0.42%收4萬4910.65點。道指和史指均創下盤中和收盤新高。

部分上漲動力來自晶片股，《彭博》報導拜登政府正在考慮對向中國銷售半導體設備設置的額外壁壘並不如預期那麼強之後，晶片股上漲。Lam Research上漲3.23%，Nvidia上漲2.15%。iShares Semiconductor ETF (SOXX)上漲1.34%。

幾乎全面上漲將史指指數推向新高。大約五分之三的史指成分股都以上揚收盤。

交易員們期待著本周和本月的勝利結束。11月交易主要集中在總統當選人川普 獲勝後出現的選後反彈。

道指本周上漲1.4%，11月漲幅達7.5%。史指和那指本周均上漲1.1%，在2024年倒數第二個月分別上漲超過5%和6%。以單月漲幅來看，道指和史指創下2024年最好單月走勢。

以小型股為主的羅素2000指數11月表現優於大盤，因為投資 人認為該集團受益於川普潛在的減稅政策。受本周上漲1.2%的推動，羅素2000指數本月飆升10.8%。

Baird Private Wealth Management投資策略師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示：「對我來說，11月的普遍結論是，選前的情況在選後仍然如此。」「在進入12月時，牛市真的很難消退，因為一切都進展順利，選舉已成為過去，季節性順風仍有一些運行空間。」

今年下半年，由於利率持續下降的預期，股市也得到提振，提高了未來收益的現值，並應可提振經濟。根據CMEGroup的FedWatch工具，聯邦基金期貨目前定價有66%的機率，聯準會將在下個月政策會議上降息25個基點。

股市29日於美東時間下午1點收盤，以慶祝感恩節假期。紐約證券交易所和那斯達克29日的交易量不到過去30天日均交易量的三分之二。

Bespoke Investment Group數據顯示，今年史指並未出現股市修正，也就是沒有出現10%以上的跌幅。

該研究公司表示，自1928年以來，史指平均每346天修正一次，幾乎每年一次。然而，近年來市場走強，自2000年以來有一半的時間段沒有出現過這樣的修正。

史指2024年上漲超過26%，創2021年以來表現最好的一年。

Wedbush Securities表示，聯邦貿易委員會(FTC)對微軟 的反壟斷調查不應引起投資人的擔憂。

分析師艾夫斯(Dan Ives)表示：「對於已經經歷過與美國政府鬥爭的微軟來說，我們認為FTC的這起訴訟是杞人憂天，一旦川普在一月任命新的FTC主席，最終就會淡出人們的視線。」「微軟和大型科技公司仍然會受到質疑和審查，但現在Kahn時代的結束對於大型科技公司來說是最好的消息；過去幾年大型科技公司一直受到Kahn和FTC的持續關注。」

他維持該公司跑贏大盤的評級，目標價較27日收盤價上漲約30%。他還 補充指出，即將上任的川普政府將為大型科技業者營造普遍友好的環境，即使這位前總統曾呼籲對谷歌以刑事起訴。

艾夫斯繼續說道：「我們還相信，馬斯克在川普白宮的影響力將對大型科技公司和整體人工智慧產生巨大的積極影響。」「蘋果和司法部很快就會在法庭系統中展開更多鬥爭，但最終我們相信大型科技公司會從這些法律和環城高速的鬥爭中脫穎而出。但要說會擾亂2025年的科技多頭交易和人工智慧革命論點，真還沒有什麼好說的。」

即使在調查公告公布後，微軟盤中下跌1%，但今年以來該股仍上漲超過11%。

由於川普第二屆政府承諾進一步放寬市場監管，美股本月飆升。但Jefferies策略師伍德(Christopher Wood)猜測，市場可能在川普1月20日就職之前就已達到頂峰。