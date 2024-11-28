我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普提對中國加徵60%關稅 中學者：將衝擊美出口競爭力

節日機場擠 別做出以下最令安檢人員討厭行為

全因川普2.0 億萬富豪投資人艾康強力買進這支小型股

編譯季晶晶／即時報導
億萬富豪艾康。（路透）
億萬富豪艾康。（路透）

根據向證券交易委員會申報的資料，從川普贏得總統大選開始、到26日為止，億萬富豪艾康（Carl Icahn）已連續15個交易日、每天都在買肥料生產商CVR Partners的股票，共買進約14萬2000股，將總持股增加到大約390萬股，占在外流通股的37%左右。此舉似乎是押注，在川普第二個任期，天然氣價格將下滑。

CVR在堪薩斯和伊利諾兩州，設廠生產以天然氣為原料的氮肥產品。由於川普主張鑽探更多石油和天然氣，產量增加可能導致降價，CVR的成本支出勢將減少。

艾康顯然在大選之前就很喜歡CVR的業務，選後似乎更看好，但目前不清楚他27日是否還在繼續買。該公司規模尚小，市值7.5億美元，根據FactSet，沒有分析師追蹤分析這支股票。

除CVR外，天然氣價格看跌導致個股上漲的案例，還包括GE Vernova，它生產燃氣發電用的渦輪機，股價在大選後走高。加拿大皇家銀行（RBC）分析師Christopher Dendrinos 25日將該股目標價調高到376美元，高於原先的285美元和27日收盤價335.33美元，指渦輪機組供應吃緊允許GE Vernova漲價。

大選後截至27日為止，CVR Partners股價大漲13%，GE Vernova也攀高約6%。兩支個股的表現均優於史坦普500指數的同期上漲約4%。

天然氣 川普 石油

上一則

調查：供應緊張、Fed降息縮水 明年首購族購屋力惡化

延伸閱讀

川普提對中國加徵60%關稅 中學者：將衝擊美出口競爭力

川普提對中國加徵60%關稅 中學者：將衝擊美出口競爭力
川普稱墨西哥同意擋移民 墨總統薛恩鮑姆澄清無意關邊界

川普稱墨西哥同意擋移民 墨總統薛恩鮑姆澄清無意關邊界
傳川普願通話金正恩降低衝突風險 未設時間表

傳川普願通話金正恩降低衝突風險 未設時間表
候任聯邦參議員謝安達痛批川普 讓司法部變成政治報復機構

候任聯邦參議員謝安達痛批川普 讓司法部變成政治報復機構

熱門新聞

隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

2024-11-25 13:06
蛋價一旦上揚就很難回跌，而且會帶動蛋製品價格走升。（美聯社）

蛋價升至天花板 禽流感和假期需求是主因

2024-11-24 21:52
輝達第三季財報在盤後公布的數字，上季獲利和營收都超出預期，顯示AI的需求依然強勁，但第三季營收成長率是4季來，首度降至兩位數的94%。歐新社

道指上揚 Nvidia財報超出預期 目標百貨重挫

2024-11-20 17:18
（路透）

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

2024-11-20 17:05
一輛特斯拉電動車正在充電站充電。(路透)

要看特斯拉臉色？馬斯克若採「1動作」 中國車廠恐全被打趴

2024-11-27 00:10
瑞銀在最新報告中認為全球正在經歷「咆哮的20年代」，預測明年底前史坦普500指數將升抵6,600點。（路透）

全球股市「咆哮的20年代」再現 史坦普明年底前可能升抵6600點

2024-11-22 07:20

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑
Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級