蛋價升至天花板 禽流感和假期需求是主因

蛋價一旦上揚就很難回跌，而且會帶動蛋製品價格走升。（美聯社）

近兩年雞蛋 價格穩定上漲。禽流感 的激增和即將到來的假期使問題變得更加嚴重。

在美國東北經營8家分店的家族事業雜貨連鎖店Steward Leonard’s執行長小雷納德(Stew Leonard Jr.)說，「今年感恩節晚餐的價格總體與去年相同，但雞蛋除外。我們看到價格出現小幅上揚。」

根據消費者物價指數，10月雜貨店的雞蛋價格較去年同期上漲30.4%。

節日烹飪需求的增加使得雞蛋價格更加波動。

American Egg Board總裁兼執行長梅茲(Emily Metz)表示：「假期始終是一年中零售額最高的季節，因為只要想到假期、烘焙、烹飪、娛樂，所有這些都需要額外的雞蛋。」

在此同時雞蛋的供應也減少了。自2022年1月以來，透過野生鳥類傳播的禽流感一直困擾著農民和雞蛋供應。根據美國農業局聯合會(American Farm Bureau Federation)資料，截至目前禽流感病毒已殺死了1.08億隻禽類，其中7500萬隻是下蛋的雌性；這影響了全美8%的供應。

上個月，禽流感病例再次開始激增，在俄勒岡州、猶他州和華盛頓州等主要產蛋州，禽流感導致280萬隻產蛋禽類死亡。根據美國農業部的報告，預計損失約6000萬個雞蛋。

AFBF經濟學家尼爾森表示：「雞蛋價格確實隨著禽流感高漲而波動。」「雞蛋是零售層面價格波動很大的產品之一。常常出現大幅波動，並且存在著許多競爭。」

美國農業部指出，2025年第1季的雞蛋供應量也被下修，這可能會導致價格繼續走高。

蛋價「失控」

目前至少有一些超市正在努力消化部分上漲的費用。小雷納德表示，他選擇降低價格，這樣顧客就不會達到「崩潰點」。

根據美國農業部的數據，截至11月15日，紐約批發市場上一打大型盒裝竹雞蛋的平均批發成本為4.23美元；相較於大約去年同一時間雞蛋批發價的每打2.43美元，上漲了54%。

接下來就輪到雜貨商決定以什麼價格出售雞蛋。這是如何在不將客戶嚇跑到競爭對手的情況下賺取典型利潤 之間的微妙操作。

小雷納德說，「現在的雞蛋價格不能超過每打4.99美元，儘管我們的農民可能會說他將價格提高了10分。」「今年是充滿挑戰的一年。費用的增加速度快於市場允許商家收取的費用。至少對我們來說，我們的利潤率已經下降了。」

另一家在紐約市擁有17家分店的雜貨連鎖店Morton Williams在10月短短幾周內發現雞蛋批發價格調漲了2美元。而且一旦雞蛋價格調漲後時，它們之後也不會變得更便宜。

Morton Williams銷售和行銷總監施瓦茲說，「事情已經失控了。雞蛋曾經非常便宜。但現在卻創下天價，然後即使它們回跌，仍然高於之前的價格點。」

他表示，他在10月2日支付以每打2.16美元從供應商那裡進貨。到10月28日時，價格已升至每打4.28美元。他說，「有好幾個星期，我們的工作利潤微乎其微。」

有機雞蛋

商品雞蛋的價格上漲如此之多，以至於它們的價格幾乎與有機雞蛋相同。

小雷納德說，「我們有十幾種普通白雞蛋售價都是5美元。如果你現在想購買有機雞蛋，它們的價格是一樣的。」

他指出，消費者傾向於在假期前後購買有機或巴氏消毒雞蛋(pasteurized eggs)，認為這會讓他們的食物味道更好。現在它們的價格與普通雞蛋幾乎相同，需求可能會給供應面帶來更大的壓力。」

施瓦茲表示，「由於每個人都想追求『更好的雞蛋），這給供應帶來了壓力，因為沒有任何預測會出現這樣的情況，然後倉庫就會出現短缺。」

他也警告，在商店貨架上銷售的雞蛋製品未來價格也可能開始上漲，「如果雞蛋價格保持高點不墜，就會產生連鎖反應。」他說，從義大利麵到蛋黃醬，許多產品都是用雞蛋製成的，因此它們的價格可能會受到影響。

他強調，「這一切都是源自正在發生的事情。這也就是為什麼與過去其他時候相比，蛋黃醬現在會如此昂貴。」