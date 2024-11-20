我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普公布駐北約大使人選 前代理司法部長惠特克出任

初雪報到 氣象預測芝城今晚迎入冬第一場雪

都在等輝達財報 美股早盤漲跌互見

編譯林奇賢／綜合外電
市場緊盯即將在美股盤後發布財報的輝達。路透
市場緊盯即將在美股盤後發布財報的輝達。路透

市場緊盯即將在美股盤後發布財報的輝達，觀望氣氛濃厚，美股大指數20日早盤漲跌互見。

道瓊工業指數上漲60點或0.2%，史坦普500指數跌0.3%，那斯達克綜合指數跌0.4%，費城半導體指數挫0.9%，台積電ADR跌1.4%。

輝達將在台灣時間周四清晨5點左右公布財報，投資人將審視輝達的業績，衡量這家全球市值最高的公司可否延續AI支出催動的強勁漲勢。選擇權交易人士正為輝達公司市值上下波動近3,000億美元做準備，輝達的選擇權交易情況意味著財報公布後，股價可能大漲或大跌8.5%。輝達20日早盤下跌1.2%。

其他個股方面，目標百貨20日早盤重摔20%，因該公司上季銷售持平，並調降全年展望。

福特汽車20日宣布，將在歐洲裁員4,000人、約歐洲14%的員工，要裁減的職位主要集中在德國和英國，這波裁員將在2027年底前完成。福特20日美股早盤跌1.5%。

康凱斯特（Comcast）則跌0.5%。該公司此前宣布計劃分拆其有線電視網路，包含MSNBC和CNBC，這項行動預計要花一年時間左右。

輝達 美股 裁員

上一則

好市多風靡南韓 最大化薄利多銷策略 上年度業績超越當地同業

下一則

小米汽車毛利率高達17.1% 追平特斯拉

延伸閱讀

美股最錢線／NVIDIA財報影響3000億市值

美股最錢線／NVIDIA財報影響3000億市值
輝達將公布財報 市場押注股價將大漲或大跌超過8%

輝達將公布財報 市場押注股價將大漲或大跌超過8%
川普太大方...特斯拉目標價最高喊400美元 大摩估史坦普飆到6,500點

川普太大方...特斯拉目標價最高喊400美元 大摩估史坦普飆到6,500點
史坦普500指數企業獲利展望轉壞 不利美股後市

史坦普500指數企業獲利展望轉壞 不利美股後市

熱門新聞

美超微須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因。路透

美超微會被下市嗎？這一天大限在即

2024-11-16 08:44
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

全球貿易戰山雨欲來 克魯曼稱「禍首是中國」：川普4弱點恐吞敗

2024-11-15 08:10
美股已連續數月向前衝鋒，技術分析大師德馬克認為這波漲勢接近強弩之末，與市場頭部相去不遠。美聯社

技術分析大師：美股接近頭部 NVIDIA差這步就漲完

2024-11-15 14:17
巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司的主管後發現，大家都在買輝達（Nvidia）的GB200 NVL72伺服器機櫃系統。（路透）

巴隆調查：AI支出熱潮持續 Nvidia等3公司將成大贏家

2024-11-17 09:00
輝達（NVIDIA）傳出遭遇機架過熱問題。該公司20日公布財報，資深市場分析師說輝達趨股價若再創新高價位，可能觸發大拋售。(路透)

Nvidia驚傳機架過熱問題 分析師警示該股再創新高時恐觸發拋售

2024-11-17 19:18
美超微（Super Micro Computer）股票下市的威脅日漸逼近。(路透)

美超微股票下市威脅在即 投資人怎麼辦、還能交易嗎？

2024-11-14 00:04

超人氣

更多 >
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲

美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲
15個明年不要去的旅遊地點 熱門海島居首、2日本城市上榜

15個明年不要去的旅遊地點 熱門海島居首、2日本城市上榜
奧樂齊Aldi超市麵包多款又便宜 每周的這天採買最新鮮

奧樂齊Aldi超市麵包多款又便宜 每周的這天採買最新鮮
川普當選明年初再發紓困支票？ 國稅局：都發完了

川普當選明年初再發紓困支票？ 國稅局：都發完了