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川普回歸效應 字節跳動估值升至約3000億美元

中央社／台北18日電
川普重返白宮對TikTok在美國的前途可能更有利。(路透)
川普重返白宮對TikTok在美國的前途可能更有利。(路透)

華爾街日報報導，短影音平台TikTok母公司字節跳動對自身估值達3000億美元，這是字節跳動歷史最高估值之一。投資者認為，川普重返白宮對TikTok在美國的前途可能更有利。

華爾街日報（Wall Street Journal）中文網今天報導，知情人士透露，上述估值來自字節跳動最近一項回購要約，這代表字節跳動預期公司增長態勢將持續。美國總統拜登今年稍早曾簽署一項法律，其中規定除非字節跳動在明年1月中旬之前剝離TikTok，否則TikTok將在美國被禁。

報導說，過去一年，隨著字節跳動在全球範圍內繼續快速增長，該公司在股票回購中的估值一路走高。在一封字節跳動發給投資者的電子郵件中，去年12月的一次回購將公司估值推高至2680億美元。

字節跳動的投資者認為，川普重返白宮對TikTok在美國的前途總體可能更有利。川普第一任總統任期曾支持封禁TikTok，但今年美國大選競選活動中，在與字節跳動的億萬富翁投資者、共和黨超級捐款人亞斯（Jeff Yass）會面後，川普改變了立場。

據報導，川普稱他與亞斯未討論TikTok，一名與亞斯關係密切的人士也如此表示。目前無法得知川普能在多大程度上影響該法律的結果。

這項法律的支持者說，該法將防止中國政府監視美國民眾或影響TikTok用戶看到的內容。TikTok則已表示，不會遵從中國政府的這類干預要求。

字節跳動近日告訴投資者，公司正尋求以每股約180美元的價格回購股票。在首次公開募股（IPO）市場依然低迷之際，籌集資金回購股票已成為企業向投資者和早期員工提供流動性的一種常見方式。

除了TikTok，字節跳動還擁有多項業務，包括在中國很受歡迎的一些網上服務。在美國，TikTok一直處在美中地緣政治緊張局勢不斷升級的風口浪尖。

TikTok可能對美國國家安全構成威脅的疑慮在今年4月達到頂峰，拜登當時簽署了可能導致TikTok被禁的法律。

TikTok首席執行官周受資則表示，TikTok不會退出市場。今年5月，TikTok提起聯邦訴訟，主張該法律侵犯了TikTok用戶的言論自由權。

TikTok 投資 川普

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