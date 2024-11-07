Fed 決策／11月7日政策會議聲明全文

FOMC決議調降聯邦資金利率目標區間0.25個百分點至4.5%~4.75%。路透

美國聯準會（Fed）11月7日政策會議後的聲明全文如下：

最近的經濟指標表明，經濟活動繼續穩步擴張。自今年年初以來，勞動市場條件普遍緩和，失業率上升但仍在低檔。通膨朝向2%的通膨目標已有進展，但仍稍微偏高。

委員會尋求實現充分就業 和2%的較長期通膨目標。委員會認為，實現就業和通膨目標的風險，在過去一年持續大致取得平衡。經濟前景不明朗，委員會正在關注其雙重職責兩方面的風險。

為支持其目標，委員會決定調降聯邦資金利率 目標區間0.25個百分點至4.5%~4.75%。考慮對聯邦資金利率目標區間進行額外調整時，委員會都將仔細評估最新公布的數據、不斷變化的前景以及風險的平衡。委員會將繼續減少持有的美國公債、機構債和機構抵押貸款證券（MBS）。委員會堅決致力於支持充分就業並讓通膨率回歸2%的目標。

在評估適當的貨幣 政策立場時，委員會將繼續關注新公布的訊息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險，委員會將隨時準備好把貨幣政策立場調整成適合的情況。委員會的評估將把廣泛訊息納入考量，包括勞動市場狀況、通膨壓力與通膨預期等方面的指標，以及金融與國際形勢的發展。

投票贊成這次貨幣政策決議者包括：主席鮑爾、副主席威廉斯、巴爾金（里奇蒙聯邦準備銀行總裁）、巴爾、波斯提克、鮑曼、庫克、戴利、哈瑪克（Beth Hammack）、傑佛森、庫格勒。