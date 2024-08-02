就業報告引發衰退之憂 道指崩逾600點 那指跌至修正區間

7月就業報告遠弱於預期，引發人們對經濟可能陷入衰退的擔憂，美股大幅下跌。美聯社

7月就業 報告遠弱於預期，引發人們對經濟可能陷入衰退的擔憂，美股大幅下跌。

史坦普500指數下跌100.12點或1.84%收5346.56點。那斯達克指數下跌417.98點或2.43%收1萬6776.16點，使該以科技股為主的指數跌幅從近期歷史高點跌幅超過10%。道瓊工業指數下跌610.71點或1.51%收3萬9737.26點；盤中最低一度下跌989點。

美國7月就業成長放緩幅度超過預期，而就業率升至2021年10月以來的最高水平，是導致股市下跌主因。勞工部報告指出，上月非農就業人數僅新增11.4萬人，低於6月新增的17.9萬人和 《道瓊》調查的經濟學家預期為18.5萬人。失業率升至4.3%。

10年期公債殖利率跌至去年12月以來最低水平，因為投資 人擔心聯準會 本周犯了將利率維持在當前水平的錯誤，紛紛湧入債券尋求安全。

由於亞馬遜第2季業績引發投資人對大型科技公司人工智慧(AI)相關資本支出井噴的擔憂，一些大型企業出現了大幅下跌。在未達到華爾街的營收預期並發布令人失望的財測後，這家電商巨頭下跌8.78%。與此同時，英特爾在宣布疲軟的業績財測和裁員後下跌26.06%。輝達繼前一天下跌6%後再下跌1.78%。

那指是三大指數中第一個進入修正區間的指數，較歷史高點下跌超過10%。史指和道指分別比歷史高點低5.7%和3.9%。

LPL Financial首席技術策略師騰奎斯特(Adam Turnquist)表示，2日的跌勢是牛市中的「自然過程」，在經歷急劇上升趨勢後正在恢復，「進入7月，那指嚴重超買，半導體也是如此。現階段，很多AI熱情還沒有真正得到現實檢驗。」

但被拋售的不僅是科技股。銀行股因經濟衰退擔憂而遭受重創，美國銀行下跌4.86%，富國銀行下跌6.36%。

本周走勢動盪，史指過去3個交易日的漲幅均超過1%。當聯準會31日強烈暗示將在9月的下次會議降息時，股市走升。在周五疲軟的就業數據之後，許多投資人開始相信聯準會應該31日就應該採取行動。

雖然這些數字代表已經觸發所謂的「薩姆規則」，但該指標的開發者表示，經濟並未陷入衰退。

新世紀顧問公司(New Century Advisors)首席經濟學家薩姆(Claudia Sahm)透過電子郵件表示：「我們現在並未陷入衰退，這與薩姆規則發出的歷史訊號相反，但趨勢的確是朝這個方向發展。」「經濟衰退並非不可避免，降息空間還很大。」

該規則是指：當3個月內失業率平均高於12個月低點0.5個百分點時，經濟就會陷入衰退。7月失業率升至4.3%，3個月平均失業率超過4.1%，而12個月低點為3.5%。

然而，薩姆在最新的Substack貼文中表示，該規則「可能誇大了由於新冠疫情和移民造成的勞動力供應異常變化而導致的勞動市場疲軟」。

她補充指出，「薩姆規則目前正在發出有關勞動市場降溫的正確警告訊息，但規模太大。」

德意志銀行表示，2日的拋售延續了1日的跌勢，顯示投資人的緊張情緒不斷上升。

該公司指出，CBOE波動率指數升至4月以來的最高水準。全球經濟和專題研究主管里德(Jim Reid)在最新報告中寫道，這些挑戰不僅限於美國，日本日經指數也下跌近5%，是2022年以來最糟單日走勢。

里德表示：「過去 24 小時，風險市場的背景越來越不穩定，昨天又一批疲軟的美國數據以及隔夜科技股獲利大多悲觀，導致避險情緒升溫。」

Laffer Tengler Investments固定收益主管安德森(Byron Anderson)表示，由於勞動市場出現疲軟跡象，聯準會將不得不採取一些損害控制措施，「聯準會依賴數據的背景應該繼續下去，特別是如果勞工數據在下次聯準會會議之前繼續下跌的話。」「聯準會將需要進入經濟保護模式，以穩定市場。」

他繼續說道：「我們應該很快就會看到降息，而且債券市場短期內會不對稱地走低。」