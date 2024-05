他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

埃利亞斯在1999年出版的著作《道指4萬點:從史上最大一波牛市中獲利的策略》封面。(擷自Amazon.com)

華爾街 日報報導,在道瓊指數5月16日盤中升破4萬點後,一本1999年出版的商業書籍《道指4萬點:從史上最大一波牛市中獲利的策略》(暫譯,Dow 40,000: Strategies for Profiting from the Greatest Bull Market in History)鹹魚翻身,受到矚目。

作者是經營投資 業務、現年79歲的紐約州 居民埃利亞斯(David Elias);多年來他因這本書飽受嘲諷,亞馬遜網站上有評論這樣寫:「是一個很好的門擋或紙鎮,可以打蟑螂,內頁還可以撕下來為壁爐生火。」

埃利亞斯預測股市爬上4萬點的時間與實際上差了八年,但終究成真了。

導致他的預測遲到的主因是,他沒料中一些重大的轉折點,像是2000年的網路泡沫及2008年金融危機;但他也預測對了一些事情,像是微軟(Microsoft)和英特爾(Intel)就如他所說,在他出書那一年加入道指,以及美股成長速度冠於全球。

埃利亞斯近來又發表了一個新的預測:他認為道指將在未來十年內達到6萬7000點。

「我有100%的信心,」埃利亞斯說,「人工智慧(AI)是讓我有這種感覺的因素之一。」