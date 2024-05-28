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25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

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他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

世界新聞網王若馨／即時報導
埃利亞斯在1999年出版的著作《道指4萬點：從史上最大一波牛市中獲利的策略》封面。(擷自Amazon.com)
埃利亞斯在1999年出版的著作《道指4萬點：從史上最大一波牛市中獲利的策略》封面。(擷自Amazon.com)

華爾街日報報導，在道瓊指數5月16日盤中升破4萬點後，一本1999年出版的商業書籍《道指4萬點：從史上最大一波牛市中獲利的策略》(暫譯，Dow 40,000: Strategies for Profiting from the Greatest Bull Market in History)鹹魚翻身，受到矚目。

作者是經營投資業務、現年79歲的紐約州居民埃利亞斯(David Elias)；多年來他因這本書飽受嘲諷，亞馬遜網站上有評論這樣寫：「是一個很好的門擋或紙鎮，可以打蟑螂，內頁還可以撕下來為壁爐生火。」

埃利亞斯預測股市爬上4萬點的時間與實際上差了八年，但終究成真了。

導致他的預測遲到的主因是，他沒料中一些重大的轉折點，像是2000年的網路泡沫及2008年金融危機；但他也預測對了一些事情，像是微軟(Microsoft)和英特爾(Intel)就如他所說，在他出書那一年加入道指，以及美股成長速度冠於全球。

埃利亞斯近來又發表了一個新的預測：他認為道指將在未來十年內達到6萬7000點。

「我有100%的信心，」埃利亞斯說，「人工智慧(AI)是讓我有這種感覺的因素之一。」

華爾街 紐約州 投資

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