降息預期提高 道指上揚176點 連升4日

隨著交易員提高聯準會降息預期，華爾街在前一交易日強勁上漲之後進一步走升。(新華社)

美股上漲，隨著交易員提高聯準會 降息預期，華爾街在前一交易日強勁上漲之後進一步走升。

道瓊工業指數上漲176.59點或0.46%收3萬8852.27點，為連續第4個交易日收高。史坦普500指數上漲52.95點或1.03%收5180.74點；那斯達克指數上漲192.92點或1.19%收1萬6349.25點。

哈馬斯宣布接受埃及和卡達停火提案以結束與以色列的戰爭，給股市午後交易帶來提振。

3日最新的非農就業數據顯示，4月新增就業人數低於預期，失業率上升，緩解了對經濟過熱的擔憂，華爾街股市迎來上漲。

CFRA首席投資 策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「好事是某種某種程度的延續正在進行，因為市場似乎認為回調已經結束，我們將努力回升。」並補充指出今日走勢是對聯準會主席鮑爾上周聲明的反應；該聲明排除了聯準會下一步升息的可能性。史托佛說，這「讓投資人鬆了一口氣」。

雖然第1季財報季高峰已經過去，但投資人仍關注本周公布的主要財報，其中包括7日的道指成分股迪士尼和8日的Uber。4日巴菲特的波克夏 控股公布第1季營業獲利年增近40%。波克夏也舉行了年度股東大會。

Baird將美光股票評級從中性調升至跑贏大盤，並認為這家晶片製造商「面臨著重大機遇」，美光股價上漲4.73%。美國航空和美超微電腦也是史指中表現最好的股票之一，分別上漲5.78%和6.09%。

財報季已經過去四分之三以上，七巨頭再次強勁表現。在已經報告的6家公司中，只有特斯拉沒有達到預期。

根據收益數據提供商LSEG的數據，七巨頭總收益預計將年增49%。相較之下，其他493檔史指成分股本季獲利成長將僅成長0.4%。

過去幾周Meta Platform、Alphabet和亞馬遜的強勁表現推動了七巨頭的強勁成長。

但沒有哪支股票能比輝達產生更大的影響，該公司將於5月22日公布業績。預計本季整個史指企業獲利成長7%，光是輝達就將貢獻三分之一以上。

Citadel執行長格里芬(Ken Griffin)表示，人工智慧(AI)的發展可以幫助改善美國人的日常生活和經濟，「AI確實改變了美國企業界的思維方式，再次利用科技真正嘗試提高生產力。美國企業界正在邁向那個時刻。」

德意志銀行表示，某些投資人可能已經嗅到了貴金屬逢低買進的機會。

分析師Michael Hsueh在給客戶的最新報告中表示，在鉑金價格遠低於黃金價格後，鉑金基金近期資金流入增加。

他說，「從投資角度來看，鉑金比鈀金更接近黃金。其中一個論點可能取決於相對於黃金的相對價值原則； 鉑金現貨在4月創下新低。」

根據FactSet的數據，Abrdn實體鉑金股票ETF(PPLT)過去一個月的資金流量約為3400萬元。今年其價格下跌了3.9%，而SPDR Gold Shares(GLD)則上漲了11.4%

Strategas宏觀研究和技術策略主管維隆(Chris Verrone)表示，Strategas 對中國市場的看法已從去年的「不可能」轉向「可能偏向是一個策略轉變」。

他表示：「時間會證明一切，但中國指數的巨大走勢不容忽視，並且正在蔓延至EEM；EEM是首批出現突破的全球領先指數之一。」

他補充說，中國經濟的改善可能會進一步強化工業金屬、特別是銅的看漲理由。

基準滬深300指數5月上漲約1.5%。

小型股大幅上漲。

以小型股為主的羅素2000指數上漲1.23%。相較之下，史指上漲1.03%。

這在羅素指數困難時提供了一個亮點。羅素2000指數第2季下跌近3%，使其今年來漲幅降至2%以下。史指本季下跌不到2%，但今年來仍上漲超過8%