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企業股東拿到股利 相當於普通勞工苦幹8個月工資

編譯林聰毅／綜合外電
去年全球企業股東抱回的股利，相當於一般勞工要辛苦工作八個月的工資，最頂層與最底層之間的不平等已進一步擴大。 歐新社
去年全球企業股東抱回的股利，相當於一般勞工要辛苦工作八個月的工資，最頂層與最底層之間的不平等已進一步擴大。 歐新社

樂施會（Oxfam International）最新報告指出，去年企業股東拿到的豐厚股利，相當於一般勞工辛苦工作八個月的工資，最頂層與最底層之間的不平等已進一步擴大。

樂施會在檢視駿利亨德森全球股息指數（Janus Henderson's Global Dividend Index）後發現，2020至2023年在全球31個國家，企業發給股東股利的成長速度比員工薪資成長快14倍。駿利這項指數追蹤全球最大的1,200家企業，占全球支付股利總額90%。

樂施會的健康及不平等政策顧問邁特蘭德告訴財星雜誌，企業與投資人似乎已從新冠疫情及戰爭引發的通膨中恢復元氣，但這股成長並未反映在勞工的薪資上。

他說，過去三年間全球發放的股利飆增45%，總共增加1,950億美元，但同一期間一般勞工的薪資僅微幅成長3.3%，在通膨居高不下期間，薪資成長牛步化幾乎不足以提供勞工財務安全。

樂施會的報告說，最頂層1%族群，擁有全球43%金融資產，而在2023年，這個超富族群平均抱回9,000美元股利，相當於一般勞工八個月辛勤工作的所得。

在樂施會根據生活工資聯盟（Living Wage Coalition）資料分析的37個國家中，僅僅兩國的最低工資高於生活工資（living wage）。平均而言，大多數最低工資只能支應38%生活水準。

邁特蘭德指出，投資人利得與勞工所得的差距，暴露出一種更深層的虛偽，從股東收益來看，這些企業老闆明顯優先考慮股東利益。

企業股東雖僅占全部人口的1%，但這個少數族群的權力在數十年間不斷強化，並在1970年代成為企業的最優先目標，不過當時他們只搬走了企業10%獲利，如今則攫取了70%至90%的獲利。

邁特蘭德說，在2020年代初期，股東的股利年年改寫新高紀錄，今年也不會例外。駿利亨德森的股利資料指出，全球企業去年發放1.66兆美元股利，創歷史新高，今年可望再締新猷。

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