Fed傳聲筒：「金髮女孩」就業報告 保留7月降息希望

美國4月非農就業報告比預期弱，為聯準會（Fed）夏末降息保留希望。路透

美國4月非農就業 報告比預期弱，有聯準會（Fed）「傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）評論說，最新數據為Fed夏末降息 保留一絲希望，因為有助於紓解美國經濟在第1季再度加速的疑慮。

美國4月非農就業僅增加17.5萬人，遠低於市場預估的24萬人；失業率從3.8%升至3.9%；平均時薪升幅稍微縮小，有利通膨減緩。

蒂米羅斯指出，最新就業數據不足以扭轉Fed近期將按兵不動的展望。在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）6月11日至12日下次開會前，仍有5月就業報告待決策官員評估，而且他們現在的注意力更集中在通膨。

今年初Fed官員預期，隨著通膨逐步減緩，不久後即可把政策利率從20年高點降下來。基於2023年尾通膨數據呈現持續降溫走勢，如果2024年通膨再降溫一、兩個月，官員將更有信心放手降息。

不料，事與願違。今年1月至3月通膨數據都高於預期，迫使Fed主席鮑爾 與其同僚修正看法。鮑爾1日在決策會後記者會上坦承：「今年截止目前為止，數據並未賦予我們更大的信心。」

但蒂米羅斯說，4月就業報告顯示，美國勞動市場持續降溫，同時未見情況惡化跡象，堪稱一份「金髮女孩」（不冷不熱恰到好處）報告。

就業報告發布後，芝商所FedWatch網站顯示，利率期貨交易員如今認為Fed在7月啟動降息的機率升高，從2日的33.8%升到43.7%，但仍低於50%。預期9月降息的機率從日前的大約60%躍上75%。