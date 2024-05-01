自認不笨為何被騙走信用卡資料…騙子3花招你上當了嗎？

(美聯社)

詐騙樣態種類繁多，經常讓人防不勝防，台灣金管會整理信用卡 詐騙案件取信民眾的三種手法，包括：佯裝臉書小編引導至釣魚 網頁取得交易資訊、以超優惠價格或限時搶購引誘買家、恐嚇交易發生違約金，讓民眾點入簡訊附連結網址，取得交易資訊。

金管會指出，目前信用卡的詐騙案件，主要是以各種方式把民眾的信用卡號及OTP碼（一次性密碼）騙到手，再進行盜刷，或是綁定Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay，進行盜刷交易。

歹徒大致上以三種方式來騙取信用卡資料：詐騙集團 偽裝成社群媒體上賣家粉絲專頁之小編，以向民眾確認訂購資訊為由，透過釣魚網頁騙取買家交易資訊。以超優惠或限時搶購之一頁式廣告，誤導民眾購買廣告頁面上之假商品，並於進入假付款頁面後輸入交易資訊。以通知尚未繳納相關費用即將產生違約金、補稅或公共事業費用繳款通知或點數將過期之釣魚簡訊，使民眾誤信而點選所附連結網址，輸入交易資訊。

OTP是進行信用卡網路交易或綁定信用卡過程中，確認持卡人身分之重要認證方式，持卡人於交易時須輸入OTP並經發卡機構授權後，才能完成交易，因此OTP對網路交易安全至關重要。