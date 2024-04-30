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就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

財經新聞組編譯張大仁 / 綜合整理
在聯準會利率決定之前，高於預期的工資數據引發新的通膨擔憂，美股收盤暴跌，結束全月的虧損。路透
在聯準會利率決定之前，高於預期的工資數據引發新的通膨擔憂，美股收盤暴跌，結束全月的虧損。路透

聯準會利率決定之前，高於預期的工資數據引發新的通膨擔憂，美股收盤暴跌，結束全月的虧損。

史坦普500指數下跌80.48點或1.57%收5035.69點；道瓊工業指數下跌570.17點或1.49%收3萬7815.92點。那斯達克指數下跌325.26點或2.04%至1萬5657.82點。

對於主要股指來說，4月表現尤其糟糕，道指下跌5%，創2022年9月以來最差單月表現。三大股指終結連漲5個月的走勢。

美國勞工部表示，第1季就業成本指數增加1.2%，高於《道瓊》調查的經濟學家普遍預期的1%。數據公布後，美國公債殖利率大幅上漲，2年期公債殖利率突破5%。

聯準會將於1日下午做出利率決定，由於通膨數據繼續顯示物價壓力上升，官員可能會表示不願很快降息。

R.J. O’Brien and Associates全球市場洞察總經理菲茨帕特里克(Tom Fitzpatrick)表示，最新的勞動成本報告「不會讓聯準會改變『不急於放鬆』的立場」。

雖然4月表現不佳，史指仍較去年10月低點上漲超過20%，因為投資人看好經濟能夠承受更高的利率，並紛紛買入輝達等人工智慧公司。過去一個月的數據引發人們的疑問，即頑固的通膨是否正在削弱經濟，同時讓聯準會繼續採取限制性模式。麥當勞在最新財報中警告，由於物價上漲，消費者的挑剔程度更高。

Solus Alternative Asset Management首席策略師格林豪斯(Dan Greenhaus)表示：「當觀察從10月低點反彈的大小、範圍和規模，然後再考慮到最終通膨的黏性，經濟出現一些抑制因素並不讓人驚訝。」

輝達下跌1.54%，本月下跌4.38%。這支投資人最喜歡的AI股在本月之前已經連續5個月上漲。牛市的另一大贏家亞馬遜在盤後發布財報之前下跌3.29%。

在聯準會1日做出決定後，投資人接下來需要關注3日的4月就業報告。

比特幣持續一個月的下滑，4月全月下跌4%，並跌破6萬元水準。

這個旗艦加密貨幣下跌15%，並出現過去8個月來首次出現下跌。這將是自2022年11月FTX崩盤以來最糟糕的一個月。但2024年仍上漲43%。

其表現與比特幣價格相關的股票隨著加密貨幣的下跌而下跌。加密貨幣交易所Coinbase下跌6.52%，MicroStrategy下跌17.63%。這家軟體公司和自稱為比特幣開發公司的第1季也出現虧損。

採礦業方面，Marathon Digital下跌10.93%，Riot Platforms下跌8.75%。IREN和CleanSpark分別下降7.4以上%。

知情人士表示，拜登政府計劃採取措施讓大麻重新分類，並放寬聯邦限制。

這椿消息引發大麻股票的上漲，由於聯邦合法化努力的停滯，其中許多大麻股票至少在過去3年遭受兩位數的大幅下跌。

以Canopy Growth為例。該股上漲超過80.42%，今年以來已上漲2倍以上。然而，根據FactSet的數據，該股近年來市值大幅縮水，2023年、2022年和2021年分別下降了78%、74%和65%。

Cronos上漲15.71%，而Tilray則上漲41.91%。Amplify Alternative Harvest ETF(MJ)上漲26.11%。

兩支投機性較強的科技ETF跌幅超過大盤。ARK Innovation ETF(ARKK)和Invesco Solar ETF(TAN)分別下跌3.7%和3.1%。兩檔基金都持有大量成長型股票，對利率變動很敏感。

與此同時，公用事業精選行業SPDR基金(XLU)當天沒有變化。

總的來說，這些走勢代表聯準會更新政策前的避險舉措。

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