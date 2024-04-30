手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利

三星在德國被判侵犯大唐4G專利，手機恐面臨銷毀 。(美聯社)

德國 慕尼克地區法院日前作出一審判決，認定三星 電子在生產的行動通信設備中，侵犯了由大唐擁有的4G標準必要專利（EP2237607）。三星需就自2021 年8月20日起在德國銷售的4G智慧手機支付固定賠償，且目前市場上流通的所有相關型號也需要被銷毀。

新浪財經引述德媒 heise online報導，本次涉及手機在不同基地台間無縫切換，而不會導致通話或資料連接中斷的無線通訊技術。大唐於2021年8月20日從中國信通院處獲得該專利在德專利權。

該判決還不具有完整的法律效力，由於大唐目前沒有選擇繳納至少250萬歐元（約268萬美元）保證金的前提下進行臨時強制執行。

在一審訴訟中三星和大唐雙方就什麼是標準必要專利授權中的 FRAND（公平、合理且不帶歧視 性的條款）原則存在很大爭議。

三星認為大唐沒有按照這一原則給出恰當的授權協議，提出了抗辯，但這一訴訟申請以失敗告終。

此外三星在審理過程對案件關聯的專利提出無效訴訟，但慕尼克地區法院拒絕因無效訴訟暫停侵權訴訟。

三星發言人稱，三星將徹底審查法院判決，並確定適當的法律行動，包括可能的上訴。計畫根據法院判決採取措施，確保客戶及使用者體驗不受判決影響。