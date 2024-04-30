我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說 這類蔬菜優於任何補品

延宕多時 中共中央決定7月召開三中全會

手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利

記者林宸誼／即時報導
三星在德國被判侵犯大唐4G專利，手機恐面臨銷毀 。(美聯社)
三星在德國被判侵犯大唐4G專利，手機恐面臨銷毀 。(美聯社)

德國慕尼克地區法院日前作出一審判決，認定三星電子在生產的行動通信設備中，侵犯了由大唐擁有的4G標準必要專利（EP2237607）。三星需就自2021 年8月20日起在德國銷售的4G智慧手機支付固定賠償，且目前市場上流通的所有相關型號也需要被銷毀。

新浪財經引述德媒 heise online報導，本次涉及手機在不同基地台間無縫切換，而不會導致通話或資料連接中斷的無線通訊技術。大唐於2021年8月20日從中國信通院處獲得該專利在德專利權。

該判決還不具有完整的法律效力，由於大唐目前沒有選擇繳納至少250萬歐元（約268萬美元）保證金的前提下進行臨時強制執行。

在一審訴訟中三星和大唐雙方就什麼是標準必要專利授權中的 FRAND（公平、合理且不帶歧視性的條款）原則存在很大爭議。

三星認為大唐沒有按照這一原則給出恰當的授權協議，提出了抗辯，但這一訴訟申請以失敗告終。

此外三星在審理過程對案件關聯的專利提出無效訴訟，但慕尼克地區法院拒絕因無效訴訟暫停侵權訴訟。

三星發言人稱，三星將徹底審查法院判決，並確定適當的法律行動，包括可能的上訴。計畫根據法院判決採取措施，確保客戶及使用者體驗不受判決影響。

三星 德國 歧視

上一則

減重藥需求不減 禮來全年營收預估調高20億元 股價勁揚

下一則

可可豆價格創史上最大跌幅 兩天下殺27%

延伸閱讀

NBA／「在費城被喊MVP」布朗森47分隊史新高 率尼克聽牌

NBA／「在費城被喊MVP」布朗森47分隊史新高 率尼克聽牌
NBA／主場被紐約球迷攻占 安比德生氣喊失望：這不OK

NBA／主場被紐約球迷攻占 安比德生氣喊失望：這不OK
NBA／在費城被喊MVP 布朗森狂轟隊史新高47分 率尼克破76人

NBA／在費城被喊MVP 布朗森狂轟隊史新高47分 率尼克破76人
NBA／對尼克中鋒拉腿又踢蛋 帝國大廈：安比德禁止進入

NBA／對尼克中鋒拉腿又踢蛋 帝國大廈：安比德禁止進入

熱門新聞

美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

2024-04-26 13:03
採取反向操作策略的一位基金經理人認為，進場買科技股的時機未到，人工智慧（AI）激起的「不理性亢奮」恐將重蹈1999年至2000年網路泡沫的覆轍，此刻大買AI股不如買價格被低估的美債或日圓。路透

AI亢奮如泡沫一場？反向操作者：買科技股不如買這兩樣

2024-04-24 10:46
豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
美國聯邦存款保險公司（FDIC）26日宣布，總部位於賓州的共和第一銀行（Republic First Bank），已被當地監管機構接管，是今年第一間倒閉的美國銀行。(美聯社)

全美擁32分行 共和第一銀行成今年首間關門銀行

2024-04-26 23:10
曾是債券天王的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）。 （路透）

老債王：10年期美債殖利率邁向4.75% 避開科技股

2024-04-26 08:20

超人氣

更多 >
女撿流浪貓養店裡 見客人來纏著不放「跳肩膀撒嬌」

女撿流浪貓養店裡 見客人來纏著不放「跳肩膀撒嬌」
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

神秘透明生物 大量出現南加海岸 專家：千萬別碰

神秘透明生物 大量出現南加海岸 專家：千萬別碰
10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事

10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事