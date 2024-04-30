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美國Q1就業成本指數升幅高於預期 Fed將更偏鷹派

編譯任中原／綜合外電
美國勞工部30日公布第一季就業成本指數（ECI）大幅上升1.2%，高於預估。（歐新社）
美國勞工部30日公布第一季就業成本指數（ECI）大幅上升1.2%，高於預估。（歐新社）

勞工部30日公布第一季就業成本指數（ECI）大幅上升1.2%，高於預估，顯示工資上升壓力加重，通膨可能進一步上升，令市場進一步擔憂聯準會（Fed）將更延後升息，帶動美國公債殖利率上升及美元匯率走高，美股早盤小幅下跌。

第一季ECI升幅高於去年第四季時的0.9％，也高於預估的1%升幅；其中民間部門勞工薪資增加1.1%，政府雇用人員薪資上升1.2%，都高於去年第四季時的0.9%升幅。民間部門服務及產品製造業薪資都上升1.2%。與去年同期相比，ECI上升4.2%。

第一季ECI上升的範圍相當廣泛，特別是政府部門、醫院及製造業員工。ECI由於涵蓋政府與民間部門所有勞工的薪資成本，不會受到產業別及職位別等因素所扭曲，因此是經濟學者及Fed官員最重視的薪資數據。

花旗集團全球經濟學者索金表示，「此一數據對Fed是一大挑戰」。彭博經濟部門指出，在Fed本周會議時公布此一數據，將使決策官員對通膨趨向2%目標更缺乏信心，也將使5月1日的決策以及主席鮑爾在記者會上的發言更偏向「鷹派」。

10年期公債殖利率上升5個基點，為4.67%；2年期殖利率上升4個基點，為5.01%。美股史坦普500指數及那斯達克指數下跌約0.2%。

殖利率 勞工部 美股

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