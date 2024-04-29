道指漲近150點 特斯拉飆逾15% 推升那指

特斯拉上漲15.31%，在掃清中國全自動駕駛技術的關鍵障礙後，為市場提供了上漲動力。美聯社

受特斯拉 提振，美股收高，交易員為本周企業財報和聯準會會議做好準備。

史坦普500指數上漲16.21點或0.32%至5116.17點；那斯達克指數上漲55.18點或0.35%至1萬5983.08點。道瓊工業指數上漲146.43點或0.38%收3萬8386.09點。

特斯拉上漲15.31%，在掃清中國全自動駕駛技術的關鍵障礙後，為市場提供了上漲動力。投資 公司Bernstein調升看漲評級，蘋果上漲2.48%。但由於大型科技同行微軟、Alphabet和Meta均收低，這些漲幅有所減弱。

達美樂披薩(Domino’s Pizza)上季獲利超出分析師預期，股價上漲5.62%。蘋果、麥當勞、可口可樂和亞馬遜也是本周公布財報的主要公司之一。

這個財報季預計將會十分強勁。FactSet數據顯示，至今為止超過46%的史指成分股已公布業績，其中約五分之四超出預期。

雖然29日上漲，道指4月收盤仍將下跌超過3.5%。史指和那指均準備在本月結束時下跌；估計截至30日收盤下跌超過2%。

藍籌每日趨勢報告首席技術策略師滕塔瑞利(Larry Tentarelli)表示：「我們仍處於回調階段。」 但是，「我認為最終結果將只是短暫回調。而不是趨勢的改變。」

聯準會定1日發布最新利率公告。即使人們普遍預期將保持借貸成本不變，但投資人仍將密切關注主席鮑爾的會後記者會。

美國商銀預計未來一周股市將迎來好消息，風險偏向上行。

策略師Ohsung Kwon在最新報告中寫道：「我們的經濟學家沒有看到滯脹的跡象，預計製造業將持續復甦，就業成長強勁，這對股市來說應該是利多。」

他表示，本周製造業報告應該證明製造業衰退已經結束。此外，3日的4月就業報告也可能顯示勞動市場強勁，並且「幾乎沒有跡象證明勞動市場走勢放緩」。

投資人迫切希望了解禮來公司的新型抗肥胖藥物Zepbound的業績表現，他們將在1日上午該公司第1季業績公布時了解更多資訊。

這種備受期待的藥物去年12月才在藥局上架，所以現在還為時過早。分析師正在密切關注幾個關鍵指標，最大的問題仍然是禮來公司能夠以多快的速度提高其製造能力。分析師一直在仔細觀察處方趨勢，數據顯示禮來公司可能無法達到共識預期。

根據LSEG的調查，分析師預計禮來公司每股獲利2.46元，營收89.2億元。該股今年以來上漲超過25%。

通訊服務股逆市下跌近2%，是史指11個類股中唯一沒有收盤持平或上漲的類股。

Alphabet和Meta分別下跌3.37%和2.41%，拖累了該類股，也抵消了其他個股的顯著漲幅。派拉蒙上漲2.85%，AT&T和Charter均上漲超過1.6%。

另一方面，非必需消費品和公用事業類股帶動史指走高。漲幅超過1%。

Alphabet下跌3.37%，部分回吐了26日財報公布後的漲幅，當時該股上漲超過10%。

這家Google母公司是上周財報發布後立即出現單日大幅波動的幾支科技股之一。技術分析師將關注這些大幅波動造成的「跳空缺口」是否能夠持續。

原油期貨下跌1元，因美國國務卿在中東再次採取外交努力，以確保加薩 停火並阻止以色列對拉法的攻擊。

由於擔心加薩戰爭可能引發中東更廣泛的衝突，從而擾亂原油供應，成功的停火協議可能會進一步緩解影響油價的地緣政治風險溢價。

西德州中質原油期貨下跌1.15元或1.37%至每桶82.7元。布蘭特原油期貨下跌1.15元或1.28%至每桶88.35元。美國原油和全球基準原油價格今年已上漲超過14%。