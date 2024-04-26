Alphabet財報激勵 史指和那指創半年最佳單周走勢

Alphabet股價創下歷史新高，這家Google母公司第1季業績超出預期後上漲10.22%。此外，這家科技巨頭還首次派發股利，並進行700億元的回購。美聯社

美股收高，史坦普500指數和那斯達克 綜合指數創下去年11月以來最佳單周表現，大型科技股因強勁的獲利而上漲，交易員密切關注最新的美國通膨數據。

史指上漲51.54點或1.02%收5099.96點。以科技股為主的那指上漲316.14點或2.03%收1萬5927.9點，創2月以來的最佳單日漲幅。道瓊工業指數上漲153.86點或0.4%收3萬8239.66點。

史指和那指創下去年11月以來表現最佳單周走勢。史指上漲2.7%，結束了連3周下跌；而那指則上漲4.2%，是5周來首次上漲。道指小漲0.7%。

Edward Jones資深投資 策略師馬哈詹(Mona Mahajan)表示：「我們將以強勁的走勢結束動盪的一周。」「很高興在螢幕上看到很多股票上揚。顯然，驅動因素之一是來自大型科技股的出色財報。」

25日盤後，人工智慧競爭對手Alphabet和微軟 的強勁業績提振了股市。Alphabet因第1季獲利優於預期，股價上漲10.22%，創2015年7月以來最佳單日表現。微軟上漲1.82%，這家軟體製造商發布強勁的第3季財報，並顯示出雲端運算業務的加速成長。

馬哈詹表示，這兩家公司不僅透過投資人工智慧，而且還透過展示成果給投資人留下深刻的印象。她表示，這些財報有助於緩解人們對Meta Platforms本周令人失望的財測擔憂。

在大量報告顯示經濟成長放緩和通膨黏性之後，投資人還分析了3月的核心個人消費支出(PCE)數據。不包括食品和能源的核心PCE較去年同期上漲2.8%，高於《道瓊》預期的2.7%。個人支出成長0.8%，高於預期的0.7%。

這些數字幫助華爾街在經歷低迷的一天後重新站穩腳跟。在全新美國經濟數據顯示經濟成長大幅放緩並表明通膨持續存在後，道指25日下跌375點。

繁忙的財報季將於下周繼續，科技巨頭蘋果和亞馬遜的業績將成為頭條新聞。聯準會的下次利率決定將於1日公布。

Alphabet股價創下歷史新高，這家Google母公司第1季業績超出預期後上漲10.22%。此外，這家科技巨頭還首次派發股利，並進行700億元的回購。

Alphabet C的股票升至歷史新高，追溯到2014年4月2日無投票權股票創建的時候。它於2014年4月3日開始交易。

油價上漲，結束2周的連續下跌，受到對中東緊張局勢的擔憂的支撐。

美國西德州中質原油期貨上漲28分或0.34%收每桶83.85元。布蘭特原油期貨上漲49分或0.55%收每桶89.50元。美國原油本周上漲0.85%，而全球指標原油則上漲2.53%。

道指本周漲幅相對較小，受到少數成分股在財報發布後拋售的影響。

道指漲幅尤其受到英特爾和IBM的拖累，這兩家公司本周分別下跌7.16%和8.06%。IBM 24日公布財報，英特爾在一天後也公布財報。

開拓重工(Caterpillar)為跌幅第二大，下跌3.57%，其次是波音(Boeing)和Verizon，跌幅均超過1%。這三支個股者本周也發布了上季財報。

這些個股掩過了本周其他個股的顯著反彈。高盛、默克和摩根大通是表現最好的成分股，每支都上漲超過3.7%。

至於那指，從集中的那斯達克100指數來看，MongoDB是最大贏家，本周漲幅為16.14%。其他大贏家包括特斯拉、輝達和美超微科技，本周各自上漲超過12%。半導體股NXP Semiconductors、On Semiconductor、Broadcom和Marvell Technology飆漲至少9%。

其他出名的贏家包括Alphabet，本周上漲11.26%。Trade Desk和阿斯特捷利康(AstraZeneca)上漲約8%。

美元兌日元升值至156.896，創1990年5月10日以來的最高水平，當時美元兌日元曾一度高達157.21。

日本日經指數本周上漲 2.34%，為3月22日以來表現最好的一周，當時日經指數上漲5.63%。