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咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

編譯吳孟真／綜合外電
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

受到惡劣氣候和囤貨的影響，越南咖啡豆供應吃緊的情形勢將加劇。由於越南是全球最大羅布斯塔豆產地，咖啡豆價格飆漲的趨勢也料將持續。

彭博資訊報導，越南當地咖啡豆價格今年已衝上歷來最高，因為2023~2024產季收成欠佳，農場和中盤商持續囤積居奇，深怕錯過賣出更高價的機會。囤貨行為造成出口商難以找到供給來源，引發既有合約出現一波創紀錄的違約潮。氣候異常和乾旱現象也勢將加劇供應吃緊，全球咖啡豆預計將連續第四年短缺。

越南供應全球約三分之一的羅布斯塔咖啡豆，一般用於即溶飲品和濃縮咖啡。越南當地農場和中盤商預期咖啡豆價格將從目前每公斤約13萬越南盾，漲至每公斤15萬越南盾（5.92美元）。

大宗商品的波動，要等一段時間才會滲入零售層面，而另一個主要咖啡豆品種阿拉比卡豆的漲幅較小，也有助減輕對咖啡飲品的打擊。

越南咖啡豆短缺現象今年來已推升倫敦羅布斯塔咖啡豆期貨價格上漲約50%，觸及至少16年來最高水準。如今當地乾熱氣候使市場憂慮下個產季的採收情況將可能使供給更為吃緊。

越南多樂省的邦美蜀咖啡協會（Buon Ma Thuot Coffee Association）主席鄭德明（音譯，Trinh Duc Minh）預測，2024~2025年多樂省的咖啡豆採收量將比2023~2024年的52萬公噸粗估量少15%。

目前看來，推升咖啡豆價格的主因是供應來源的囤貨行為。彭博資訊彙整七家貿易商的資料顯示，自去年10月以來的2023~2024年採收季，越南農場和中盤商的合約咖啡豆未能交付15~20萬公噸，相當於採收量的10%~13%。

咖啡 越南

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