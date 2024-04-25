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美股靠半導體股跌幅收斂 微軟Alphabet帶動科技股大漲

編譯劉忠勇／綜合外電
微軟和Alphabet 盤後公布出色業績，帶動科技股大漲。路透
微軟和Alphabet 盤後公布出色業績，帶動科技股大漲。路透

美國股市周四收低，因投資人憂心經濟成長放緩和通膨居高不下，美股三大指數和公債全面下挫，但跌幅隨半導體股反彈而收斂。微軟和Alphabet 盤後公布出色業績，帶動科技股大漲。

規模2,500億美元、追蹤那斯達克100指數的交易所交易基金（QQQ）盤後上漲1.2%，道瓊工業指數期貨上漲了60點；史坦普500指數期指上漲0.9%，。Alphabet營收超出預期並宣布配息，讓投資人鬆了一口氣。微軟業績也超出預期，受益於企業客戶對人工智慧（AI）和雲端產品的需求。Alphabet和微軟分別大漲15%和5%。

道瓊工業指數下跌375.12點，跌幅1%，收在38,085.80點；史坦普500指數下跌23.21點，跌幅0.5%，至5,048.42點；那斯達克綜合指數下跌100.99點，跌幅0.6%，收在15,611.76點。

費城半導體指數大漲2%，輝達（Nvidia）勁揚3.7%；台積電ADR漲2.7%。

美國國內生產毛額（GDP）對上季年率成長1.6%，低於所有經濟學家所料。備受關注的基本通膨指標上漲3.7%，高於預期。

Independent Advisor Alliance的Chris Zaccarelli說：「這份報告兩頭糟：經濟成長在放緩，而通膨壓力持續存在。」「聯準會（Fed）希望看到通膨開始持續下降，但市場希望看到經濟成長和企業利潤增加。」他說，如果兩頭都落空，那麼這對市場來說將是個「壞消息」。

美國10年公債殖利率上揚至4.706%，延續本周的震蕩走勢。

在史坦普500指數各大類股中，以通信服務類股重挫4%跌幅最大，受Meta拖累。

Meta發布令人失望的業績後大跌近11%，也打擊了市場信心。

IBM大跌逾8%，微軟(Microsoft)下跌2.5%。IBM宣布將以64億美元收購HashiCorpHCP.O的交易，而且公布第1季營收不及預期。

不過，Alphabet和微軟在盤後交易大幅反彈。英特爾盤後則急挫8%，該公司預測的第2季營收和利潤低於市場預期。

西南航空(Southwest Airlines)跌近7%，該公司第三度下調了對2024年波音新飛機交機的預測。

卡特彼勒(Caterpillar)大跌7%，該公司下調了第2季營收預測，因對其建築設備的需求較去年的繁榮期有所放緩。

全球最大金礦開採商紐蒙特礦業(Newmont Mining)勁揚12%，該公司第1季獲利超過預期，受助於金價上漲。

微軟 史坦普500 投資

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GDP大幅放緩 通膨揮之不去 道指大跌375點

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