GDP大幅放緩 通膨揮之不去 道指大跌375點

在社群媒體巨頭Meta發布第2季營收財測後，股價暴跌10.56%。路透

最新的美國經濟數據顯示經濟成長大幅放緩並顯示通膨持續存在，美股聞訊暴跌。

受開拓重工(Caterpillar)和IBM大幅下跌的拖累，道瓊工業指數下跌375.12點或0.98%收3萬8085.8點。史坦普500指數下跌23.21點或0.46%收5048.42點；那斯達克指數下跌100.99點或0.64%收1萬5611.76點。

美國經濟分析局表示，第1季美國國內生產毛額(GDP)成長1.6%。《道瓊》調查的經濟學家預測GDP成長率將為2.4%。

報告顯示，除了本季成長率低迷外，個人消費支出(PCE)物價指數上漲3.4%，遠高於上季1.8%的漲幅。這引發人們對持續通膨的擔憂，並質疑聯準會 是否能夠很快降息。這兩項調查結果都證明存在滯脹環境、即經濟成長放緩但通膨上升，並可能為政策制訂者的決定帶來另一個阻力。

摩根史坦利E*trade交昀和投資 部門總經理拉金(Chris Larkin)表示：「從短期來看，這些數據似乎並沒有強化多頭或空頭；這種不確定性不太可能緩解市場經歷去年以來最嚴重回調的壓力。」

GDP數據公布後，交易員調降了對聯準會放鬆貨幣政策的預期。根據芝商所聯邦觀察工具，聯邦基金期貨交易數據顯示今年只會降息一次。

GDP低迷給本已緊張的市場進一步的壓力，市場因擔心科技獲利成長放緩而陷入困境。

在社群媒體巨頭Meta發布第2季營收財測後，股價暴跌10.56%。國際商業機器公司(International Business Machines)第1季​度營收未達市場普遍預期，股價也下跌8.25%。

麥格理全球外匯和利率策略師維茲曼(Thierry Wizman)表示，「即使過去9個月生成式人工智慧 受到所有關注，但Meta未能實現第1季的營收成長預測，引發人們的疑問：這項技術的貨​​幣化是否像管理層引導交易員相信的那樣容易？」

散戶投資人對股價前景的看漲情緒最近一周下滑至32.1%，為11月初以來的最低水平，這也是最新一次低於37.5%的歷史平均水準。代表連續25周看漲情緒高於正常水平的結束。

美國個人投資者協會(AAII)的每周調查顯示，對未來6個月的中性情緒從27.8%飆升至33.9%。歷史平均值為31.5%。

看跌觀點幾乎沒有變化，為33.9%，而上周為34.0%；歷史平均值連續第2周維持在31%。

公民私人財富投資策略資深副總裁寇納齊歐里(Mike Cornacchioli)表示，低於預期的GDP報告讓聯準會陷入通膨數據升溫的困境，「GDP報告有兩個面向：糟糕和醜陋。」

他表示，雖然GDP數據只是衡量通膨的一種方式，但上升趨勢線現在變得越來越清晰，「我認為我們應該已經不再認為通貨膨脹的上升是暫時的。現在這是一個真正令人擔憂的問題，持續的數據正在強化這一點，這就是PCE物價數據展示出來的結果。聯準會有點被困在角落裡。」

雖然遭到拋售，科技投資客米克斯(Paul Meeks)仍然看好Meta Platforms，但表示現在搶購股票還為時過早。

這位Harvest Portfolio Management聯合首席投資長兼投資組合經理人表示，該股需要「至少在幾個交易日內找到支撐，因此我更有信心短期拋售已經耗盡」。

他認為自己是該股的長期持有者，但表示正在等待更多的財報。

Meta Platforms盤中下跌近12%，因為投資人對需要一段時間才能看到不斷增加的人工智慧投資收益的消息做出反應。但一家公司的損失可能是另一家公司的收益。富國銀行指出，Meta的支出可能為Super Micro、Arista Networks、Pure Storage、Broadcom和AMD帶來更大的收入。

分析師瑞克斯(Aaron Rakers)估計，Meta是Super Micro 2023年第4季約10%和去年Pure Storage的客戶。

他表示，Arista Networks生產乙太網路的AI電纜和其他產品，去年收入的21%左右來自Meta。

瑞克斯也表示，Meta一直在使用博通的客製化網路晶片，並且是其新型人工智慧晶片MI300X的首批客戶之一。