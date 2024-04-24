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小米汽車今年目標10萬輛 雷軍：和過去很不一樣了

記者林茂仁／即時報導
小米董事長雷軍「為小米汽車而戰」。（取自小米官網）
小米董事長雷軍「為小米汽車而戰」。（取自小米官網）

小米集團董事長雷軍在4月23日舉行的小米集團投資者大會上表示，到4月20日，小米SU7的鎖單量已超過7萬輛，經過三、五年的煎熬和錘煉，今天小米和過去已經很不一樣了。

每經網報導，雷軍表示，造車是人生創業的最後一戰，絕對不能輸，2024年，小米汽車交付目標為10萬輛，目前正在全力擴充產能。

對於小米SU7熱賣原因，雷軍在投資者大會表示，小米SU7初步成功的背後，是小米SU7證明了純電轎車是大市場。過去純電動轎車市場被認為是小眾市場，只是因為沒有人做成而已。傳統的汽車行業裡面SUV和轎車市場需求就是1 : 1，他認為純電領域，轎車肯定是主流需求。

在雷軍看來，小米汽車的初步成功，對集團戰略的實現意義重大。首先是「人車家全生態」正式閉環了，更重要的是，這證明了小米模式、小米方法論能夠適用在不同領域，而且充分證明小米的組織能力和執行力。

雷軍認為，現在談成功為時過早，還要經歷品質、交付、服務三個坎才能真正成功，但小米已經在牌桌上了。

雷軍表示，小米汽車的目標不是低水準盈利，目標是15~ 20年成為全球前五的車廠，成為新一代的全球硬核科技引領者，如果奔著這個目標去的話，先把基礎打牢才能走得更遠，在小米財報能夠支撐前提下，希望盡可能地多投入，然後確保獲得領先優勢。

對於外界關注的小米汽車出海問題，雷軍回應稱，從業務部署來說，未來三年裡會100%聚焦在國內市場，把中國市場做好是第一步。因為小米業務收入有一半來自於全球市場，小米在100多個國家做生意，30多個國家有辦事處、分公司，擁有全球影響力和全球米粉基礎，等小米汽車準備好以後再做全球市場，會是水到渠成。

雷軍說，三年前，小米做汽車的時候做了精準分析，智慧電動汽車是汽車和消費電子的融合，這三年幹下來，人車家全生態戰略把小米所有產品線融為整體，進一步凸顯澎湃OS的重要性。以用戶為中心，打造人車家全生態的作業系統，這是小米長期技術戰略。

按照規劃，2024年，小米將在包括汽車在內的新業務研發上將投入人民幣110億～120億元，同時底層的作業系統等幾個關鍵領域也會進一步加大投入，並計畫擴大智慧駕駛團隊規模。

目前，小米在智慧駕駛團隊研發費用一年預計投入人民幣15億元，工程師團隊超過1,000人。2024年，小米智慧駕駛團隊規模將從當前的1,000人擴充到1,500人，2025年進一步擴充到2,000人，並進一步加大在智駕的投入。

小米 投資 SUV

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