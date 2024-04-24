我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐盟對中國安檢設備商同方威視 發動「黎明突襲」

必給加班費範圍 放寬至年薪5.8萬 擴及400萬人

跌落神壇？「女股神」伍德的方舟基金正在快速下沉

編譯林聰毅／綜合外電
女股神伍德的投資人正在跳船，今年已從她管理的方舟（ARK）主動型基金淨撤資22億美元，超過2023年全年的流出金額。路透
女股神伍德的投資人正在跳船，今年已從她管理的方舟（ARK）主動型基金淨撤資22億美元，超過2023年全年的流出金額。路透

有「女股神」稱號的方舟投資管理（ARK）執行長伍德（Cathie Wood），正面臨投資人跳船的困境，投資人今年來已從她管理的方舟（ARK）主動管理式指數型基金（ETF）淨撤資22億美元，超過去年全年的流出總額。

在新冠疫情期間，這位女股神因大膽押注特斯拉、Zoom和Roku等科技股，在社群媒體造成轟動，促使投資人紛紛投資她的基金大賺一筆。但在聯準會（Fed）升息後，這檔基金的命運逆轉，但投資人仍大致力挺，如今在經歷多年的慘痛損失後，其中許多人已經受夠了。

方舟投資旗下六檔基金今年來已遭投資人淨撤資22億美元，總資產在不到四個月內減少30%至111億美元。相較下，2021年初方舟投資的總資產達到590億美元高峰，為全球最大的主動型ETF管理公司。

數據供應商VettaFi研究主管Todd Rosenbluth表示：「忠誠的股東已感到沮喪。」「就ARK投資成長和顛覆性科技的風格而言，今年應該表現更好，（投資）卻集中在表現不佳的公司。」

市場對Fed最終將轉向降息的希望、以及對生成式人工智慧（AI）的熱情，拉抬史坦普500指數今年來上漲6.3%，方舟投資旗艦的方舟創新基金股價同期卻下跌16%，主因為伍德旗下基金的投資高度集中在少數股票，例如方舟創新基金有半數投資集中在七檔股票，占比最高的特斯拉股價今年來下跌40%以上。伍德則持續低接，本月稍早更重申她看好特斯拉未來五年能站上2,000美元的目標價。

其他占比較高的股票也表現不佳，例如Roku今年來重挫33%，Unity軟體公司慘跌 44%，均拖累該基金走低。

投資 特斯拉 ARK

上一則

AI亢奮如泡沫一場？反向操作者：買科技股不如買這兩樣

延伸閱讀

特斯拉降價廝殺 Volvo仍看好今年銷量至少成長15%

特斯拉降價廝殺 Volvo仍看好今年銷量至少成長15%
特斯拉開鍘10%人力第一波 德州、加州下月裁員逾6000人

特斯拉開鍘10%人力第一波 德州、加州下月裁員逾6000人
卷起來了 特斯拉中國宣布推出「零首付」活動

卷起來了 特斯拉中國宣布推出「零首付」活動
加州去年暢銷車 特斯拉2款排名領先

加州去年暢銷車 特斯拉2款排名領先

熱門新聞

豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
債券基金投資人可能哀嘆：歷史總是重演，連年慘賠何時了？理財專家指引一條趨吉避凶之路，可供投資人參考。（路透）

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

2024-04-20 08:20
好市多(Costco)金條看似能保值甚至升值，但入手容易脫手難。(美聯社)

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

2024-04-21 00:02
美國公債殖利率「曲線倒掛」（長債殖利率低於短債殖利率）已持續76周之久，這種反常走勢一旦逆轉，可能使習於現狀的債券投資人措手不及、蒙受可觀損失。（路透）

美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況恐讓市場措手不及

2024-04-17 18:04
超級遊艇時報報導，去年全長超過百呎的新超級遊艇，銷售陡降17%，減為203艘，低於2022年的245艘、以及2021年破紀錄的313艘。 （美聯社）

超級遊艇銷量大跳水 因為這國大亨縮手不買了

2024-04-17 10:54
那斯達克指數連續第六個交易日下跌，創一年多以來最長的連跌紀錄。輝達大跌，更加劇了近期與地緣政治衝突和黏性通膨相關的市場困境。（路透）

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

2024-04-19 16:48

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
空服員列打包隨身行李7項NG行為 嚴重恐讓班機延遲起飛

空服員列打包隨身行李7項NG行為 嚴重恐讓班機延遲起飛
北卡女子首購屋美夢變惡夢 刷爆三張卡背債5萬

北卡女子首購屋美夢變惡夢 刷爆三張卡背債5萬
抗議中國大使謝鋒的台裔哈佛女生 曾祖父是228受難者

抗議中國大使謝鋒的台裔哈佛女生 曾祖父是228受難者