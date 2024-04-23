布局海外市場 傳阿里擬斥7300萬美元入股韓時裝平台ABLY

南韓媒體指出，阿里巴巴擬斥資1,000億韓元投資南韓時尚平台ABLY。（美聯社）

隨著中國電商 市場逐漸飽和，電商阿里巴巴集團正朝海外尋找更多的可能性。韓媒近日指出，阿里巴巴正在研擬透過全球速賣通（AliExpress）投資南韓 時尚平台ABLY，預計投資額度可能達到1,000億韓元（約7300萬美元）。若雙方協商成真，這也將是阿里巴巴首次對南韓電商公司進行投資。

南韓經濟日報引述投行消息人士透露，阿里巴巴正與南韓時裝平台ABLY運營商談判，可能投資1,000億韓元，藉以投資該平台的5%股權。他稱，阿里巴巴目前已評估南韓多家網上購物商城和平台，並把ABLY作為優先投資選擇。

中國財經網站指出，本次投資計畫，在阿里巴巴的多輪評估中，ABLY憑藉其在時尚領域的深耕，以及與阿里巴巴集團的業務協同，成為其在南韓電商市場的突破口。

消息稱，ABLY為南韓最大女裝購物應用程式，估值約2兆韓元，3月女性月活躍用戶（MAU）數量超過700萬，為同業南韓時尚品牌Musinsa及南韓購物網站Zigzag的兩倍之多。

據悉，此次阿里巴巴投資不僅將為ABLY帶來資金支持，該公司更有望藉助阿里巴巴在全球的網絡布局，進一步拓展其國際業務。同時，阿里巴巴也希望藉入股ABLY擴大其在南韓的業務，並加強其在韓國購物平台的影響力。

韓聯社3月曾報導，阿里巴巴計劃未來三年在南韓投資11億美元，用以建設物流中心及拓展業務等。此外，消息並指，預料阿里在南韓一系列的投資可望創造逾3,000個職缺。而作為投資計劃的一部分，阿里今年將先斥資2億美元建設一座18萬平方公尺的綜合物流中心，這也將是韓國最大的單體設施之一。