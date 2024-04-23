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庫存太多…De Beers母公司調降今年鑽石產量目標

編譯吳孟真／綜合外電
鑽石市場庫存過剩，戴比爾斯（De Beers）母公司英美資源集團調降今年鑽石產量目標。（路透）
鑽石市場庫存過剩，戴比爾斯（De Beers）母公司英美資源集團調降今年鑽石產量目標。（路透）

在鑽石市場正苦於因應庫存過剩之際，全球最大鑽石生產商戴比爾斯（De Beers）母公司英美資源集團（Anglo American）23日調降今年的鑽石產量目標，同時維持今年銅礦等其他礦產的產量預測不變。

英美資源集團表示，戴比爾斯部門今年的鑽石產量目標將介於2,600萬~2,900萬克拉，少於先前預估的最多3,200萬克拉，並且調升鑽石的平均成本預測，從每克拉80美元調升至90美元。

戴比爾斯第1季原鑽產量減少23%至690萬克拉，以回應在精品支出減緩和人工鑽石的競爭下、鑽石需求將緩慢復甦的預期。英美資源集團股價23日在倫敦盤中下跌3.6%。

全球鑽石銷售去年下半年近乎停滯，戴比爾斯和俄羅斯礦業公司埃羅莎（Alrosa）紛紛減少供給，以遏止鑽石價格跌勢，以幫助市場需求回溫，也推升全球兩大鑽石開採商的股價飆升，儘管今年需求正逐漸回彈，仍需要時間消化庫存。

英美資源集團第1季銅礦產量則增加11%，但維持今年總產量目標在73~79萬公噸之間。隨著全球正朝乾淨能源轉型，用於太陽能面板和電動車原料的銅需求料將持續增加，英美資源集團執行長萬布拉德（Duncan Wanblad）表示，銅已占該集團總產量的30%，將持續壯大銅礦事業以因應需求。

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