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反壟斷機構FTC提告 擋Coach和Michael Kors母公司合併

編譯季晶晶／即時報導
聯邦貿易委員會（FTC）周一提告，想擋住擁有Caoch品牌的Tapestry集團以85億美元收購Michael Kors的所有者Cari控股公司。(路透)
聯邦貿易委員會（FTC）周一提告，想擋住擁有Caoch品牌的Tapestry集團以85億美元收購Michael Kors的所有者Cari控股公司。(路透)

美國聯邦貿易委員會（FTC）周一提起訴訟，想擋住旗下有Coach和Kate Spade的Tapestry集團以85億美元收購Michael Kors的所有者Cari控股公司。兩家精名品牌包製造商的合併有可能打造出與歐洲精品巨擘LVMH和Kering相抗衡的美國對手 ，但FTC認為，合併後的新公司在平價名牌包市場的勢力將過大，消除了競爭。

在此之際，美國國會有幾位議員要求FTC加強對價值數十億美元的合併交易加強審查，因其可能導致價格上漲，影響到消費者權益。

FTC發表聲明表示，「擬議中的合併可能剝奪Tapestry和Capri正面競爭時給數百萬美國消費者帶來的好處，包括在折扣和促銷、價格、創新、設計、行銷和廣告上的競爭」。

FTC也聚焦兩家公司作為雇主的聯合權力。這筆交易可能對員工的薪資和福利產生負面影響。

但Tapestry和Capri反駁FTC的說法，稱其在競爭激烈和碎片化的行業裡營運。他們誓言辯護到底。Capri指出，日本和歐洲的反壟斷執法機構均已批准此案，FTC是唯一不肯放行的。Tapestry原先預計2024年底前完成這筆交易。

FTC興訟反映出其嚴厲執行反壟斷政策的立場。該機構2月提起告訴，想擋下Kroger以250億美元收購Albertsons，使美國史上最大超市交易的命運變得撲朔迷離。FTC去年9月也控告亞馬遜，指這家線上零售商藉由綁定賣家和抑制競爭等的方式，非法進行壟斷。

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