輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

那斯達克指數連續第六個交易日下跌，創一年多以來最長的連跌紀錄。輝達大跌，更加劇了近期與地緣政治衝突和黏性通膨相關的市場困境。（路透）

那斯達克指數連續第六個交易日下跌，創一年多以來最長的連跌紀錄。輝達大跌，更加劇了近期與地緣政治衝突和黏性通膨相關的市場困境。

以科技股為主的那指下跌319.49點或2.05%至1萬5282.01點；而史坦普500指數則下跌43.89點或0.88%至4967.23點，跌破5000點水準。兩者均連續第六天下跌，為2022年10月以來從未出現過。

道瓊工業指數上漲211.02點或0.56%收3萬7986.4點。美國運通(American Express)公布財報後上漲6.16%，提振了道指。

即使上季獲利和營收都超出預期，Netflix仍下跌9.09%。該串流媒體的訂戶較上年增加了16%，但該公司表示，從2025年開始將不再公布付費會員數字。

晶片股也面臨越來越大的壓力，顯示投資 人正在大量撤出引領牛市的類股。輝達下跌10%，創2020年3月以來最糟糕單日表現。

雖然科技股對市場帶來下行壓力，但在開盤後，投資人對以色列對伊朗有限打擊後中東衝突加劇的擔憂似乎已基本消除。

油價短暫上漲超過3%，但之後在較溫和的漲跌之間波動。由於擔心這次襲擊足以引發一場更廣泛的戰爭，道指期貨一度下跌超過500點。

董事長鮑爾表示，當投資人意識到以色列的反應「溫和」且已最大程度地減少局勢升級時，「大家鬆了一口氣」。

話雖如此，「投資人仍然非常緊張，」他說，「投資人今天在決策過程中比以往任何時候都更加意識到地緣政治風險。」

由於人們對通膨和貨幣政策路徑的擔憂日益加劇，讓史指創下2023年3月以來最差單周表現。

這也是史指連續第三周下跌，跌幅超過3%。下行壓力很大一部分來自科技股，該類股在史指當日和當周的表現都是最差的。

史指目前較52周高點下跌逾5%，這是市場回跌的一部分，市場回檔主要是由於物價黏性而導致降息 預期減弱。經濟學家和策略師現在認為聯準會 至少要等到9月才能降低借貸成本。

美國合眾銀行財富管理公司投資總監諾西表示：「市場正在努力消化許多逆流。」通貨膨脹「比我認為的市場預期、甚至比聯準會的預期要嚴重一些」。

那指本周下跌5.5%。為連續第4周下跌，創2022年12月以來最長的連跌。

隨著19日收漲，道指本周上漲0.01%。這是過去3周第一個上揚的一周。

巴克萊表示，不能因為股市反彈失去立足點而歸責於大型科技公司。策略師克里希納(Venu Krishna)在給客戶的最新報告中表示，大型科技股的獲利實力在一定程度上讓它們免受這一缺陷的影響。

他說，「在股市拋售期間，大型科技公司比其他科技業更具韌性，這可能是因為大型科技公司的收益不太依賴本益比擴張。總體而言，損失比收益分佈更均勻。」「第1季業績是下一個指標。」

華頓商學院教授席格仍然看好聯準會的降息路徑，「我們都可以說年初市場非常樂觀，有4、5次降息。現在它被壓縮到1次。事實上，我認為到今年年底還是可能會降息2到3次。」

這位教授認為個人消費支出(PCE)數據將呈現「良好趨勢」。並認為，即使經濟下滑，只要通膨下降，聯準會也應該降息，並表示這將是股市未來發展的「超級最佳情況」。

汽車和家庭保險股今年開局火爆，本周高調收盤。Progressive上漲2.36%。好事達上漲2.28%。

今年至今這兩支股票的表現均優於史指，似乎是通膨居高不下的情況下可以投資的標的。