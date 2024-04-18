美國軟體巨擘甲骨文 將砸逾80億美元在日本投資

美國軟體巨擘甲骨文公司今天宣布，將從今年起的10年投資逾80億美元在日本增設資料中心。路透

美國軟體巨擘甲骨文 公司今天宣布，將從今年起的10年投資 逾80億美元在日本 增設資料中心。這是繼亞馬遜與微軟後，最新一間宣布在日本大規模投資的科技大廠。

日本經濟新聞報導，甲骨文（Oracle）的目標是在日本境內儲存和處理重要資料及個資。執行長卡茲（Safra Catz）今天在以企業為對象的說明會上表示，「將高機密的資料存放在國內是全球共通的課題，將著力於安全，因應政府、企業等需求」。

全球各地都在努力確保「資料主權」，亦即在資料被收集的所在國家或地區管理資料。例如，歐盟的資料保護規則（General Data Protection Regulation, GDPR）要求企業嚴格管理個資；日本政府也限制個資轉至海外資料中心。

甲骨文預計將在其營運的2座資料中心為主的地區增建資料中心。而這2座中心分別位於東京與大阪，除了存放著資料之外，被用於開發處理龐大資料所需的生成人工智慧（生成AI）的案子也在過去一段時間增加不少。為此，甲骨文也計劃取得AI開發用的繪圖處理器（GPU）。

數間科技大廠已經決定在日本大規模投資，以建置資料中心以及相關基礎建設，像是微軟本月稍早也表明未來兩年將在日本投資29億美元以設立資料中心；雲端服務供應商龍頭亞馬遜雲端運算服務公司（Amazon Web Services, AWS）今年初宣布在日投資2兆2600億日圓的5年計畫。

此外，甲骨文將升級管理資訊系統，而且運用資料中心、支援客戶的人員僅限居留在日本國內的人員，並根據政府機關、金融機構、保健業界、通訊業界客戶的需求，提供不同的服務。