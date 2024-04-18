史指連續第5天收跌 為去年10月來最長連跌

史坦普500指數連續第5天下跌，創去年10月以來最長的連跌走勢。路透

史坦普500指數連續第5天下跌，創去年10月以來最長的連跌走勢。

史指下跌11.09點或0.22%至5011.12點；那斯達克指數下跌81.87點或0.52%至1萬5601.5點。道瓊工業指數上漲22.07點或0.06%收3萬7775.38點，略高於2024年持平線。

本周每個交易日史指都在交易時段一度上漲，但收盤前回吐漲幅。

史指和那指均為連續第5個交易日下跌。對於史指來說，這是去年10月底牛市開始以來首次出現如此長時間的連續下跌；這也是那指1月以來最長的下跌走勢。

主要股指本周也都將下跌。本周至今，史指已下跌超過2%，而道指同期下跌0.6%。

由於科技股陷入困境，那指本周下跌超過3%，將連續第4周下跌，創2022年12月以來最長的連周下跌。

華爾街 第2季走勢艱難，4月所有三大指數都下跌。部分原因是對聯準會 通膨路徑和貨幣政策的擔憂日益加劇。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「這是我們經歷過的最全面的回跌之一。」現在，「我們關注的是是否會看到更低的低點。」

投資 人一直在關注最新的企業財報，這將為本季帶來積極的開端。FactSet數據顯示，超過12%的史指上市公司現已發布財報。在已經公布業績的公司中，73%超出華爾街的預期。

Strategas技術和宏觀研究主管維隆(Chris Verrone)表示，最近的股票拋售導致一些超賣訊號加強。

他在最新的報告中寫道，目前大約30%的交易價格高於50日移動均線，接近「上升趨勢中值得瞄準的」20%範圍。

維隆表示：「隨著價格走勢開始影響行為，昨天看跌和看漲期權比率的大幅上升以及最近『放空』史指ETF交易量的增加引起了我們的注意。」

他指出，可以肯定的是，市場領導地位最終更為重要。雖然利率上升，但公用事業已開始明顯回升，這一點值得關注，「更重要的問題是：領導層在任何反彈中會呈現出什麼樣的特徵？以及在過去6個月的大部分時間裡占主導地位的順周期基調是否會恢復？可支配消費與固定消費類股的對比已經鞏固，但處於超賣邊緣，這對於未來幾周做出積極回應很重要。」

MRB Partners表示，華爾街希望近期通膨上升是一種不正常現象，而不是長期且更令人擔憂的趨勢，這可能是錯誤的。

該公司寫道：「普遍的共識是，通膨近期的回升是一種異常情況，未來通膨將回到疫情前的低水平。」「最近三份消費者物價指數報告支持了MRB的觀點，即共識是錯誤的。」

但相反地，根據MRB的說法，通貨膨脹率可能達到3%至4%。該公司指出，聯準會首選的通膨指標個人消費支出指數(PCE)也將「在今年稍後重新加速」。

這家獨立研究公司表示：「與聯準會和共識不同，我們認為最終經濟成長對通膨至關重要。」

摩根史坦利表示，投資人可能希望開始將聯合航空視為「避風港」，以適應充滿不確定性的環境。

分析師尚克(Ravi Shanker)在最新報告中寫道，「聯航以健康的第1季業績擺脫了嘈雜背景，但主要的吸引力是第2季的財測遠高於缺點。」「憑藉強勁的基本面和投資人日可能為秋季業績作出保證，聯航與達美航空可能被視為2025年的特殊贏家。」

該航空公司17日飆升17%，因該公司第1季虧損小於預期，並發布強勁的第2季財測。

尚克表示，美國航空業正處於「重要轉折點」，投資人需要給予聯航管理團隊更多信任。並補充說，願意採取更長期策略的投資人也應該會看到每股獲利到2026年和2027年會正常化。

憑藉這種基本面假設，尚克將該公司目標價提高至每股80元，較17日收盤價上漲64%，「聯航強勁的第2季財測、更輕鬆的下半年、結構性利多，以及秋季投資人日的明顯催化劑，可能會讓我們對聯航本益比進行長期重新評級，我們相當肯定數字一定會上升。」