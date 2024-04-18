空頭可回去冬眠了…6大理由說明美元走勢已翻多

美元短線漲多後回軟，但分析師舉出至少六個理由，說明美元看升趨勢不變。(路透)

美元短線漲多後回軟，但分析師認為美元看升趨勢不變，美元空頭可以重返冬眠模式了。

Brown Brothers Harriman資深市場策略師哈達德預期，美元多頭走勢將持續下去。他說：「只要美國經濟景氣仍強健且（美國與其他主要國家）貨幣政策持續分歧，美元周期性升值走勢就不變。」

道瓊社報導，追蹤美元對一籃貨幣走勢的美元指數（DXY）本周曾躍上106價位，18日盤中跌0.1%至105.820。

最近美元勁升已引起憂慮。日本和南韓財政部長17日就對本幣最近對美元急貶表示關切，印尼央行 本周稍早干預匯市緩和印尼盾跌勢，中國人民銀行也對人民幣單邊波動示警。

今年初，基於通膨可望持續降溫，美國聯準會（Fed）降息 在望，眾多分析師斷定美元貶值走勢才剛開始。不料美元不貶反升，美元指數今年來已躍升約6%，而且升勢可能守住，甚至加速。

通膨頑強、經濟強韌使情況改觀。原本預期降息「不遠」的Fed主席鮑爾最近又改口說，利率有必要維持在高檔更久。Fed延後降息，將升高美元進一步走強的風險。換言之，美元還有高點可期。

以下綜合整理外媒分析師看多美元後市的六個理由：

一、美國通膨數據比預期強。

去年12月，Fed長期觀察的通膨指標--個人消費支出（PCE）物價指數--六個月年化均值連續第二個月降到2%以下，讓分析師樂觀看待通膨趨緩，將促使Fed政策改弦易轍，從過度緊縮的立場轉趨寬鬆，尤其因為實質（扣除通膨）利率已高。

然而，最新的2月PCE年化數據升至2.9%，3月數據可能強化通膨減緩走勢停滯的基調。這將迫使Fed今後必須採取觀望態度，等候未來幾個月的數據確定通膨恢復下滑趨勢，才有信心啟動降息循環。

彭博市場策略師弗林特認為，通膨頑強迫使Fed延後降息，2024年可能只會降利率1碼（0.25個百分點）。Fed暫緩降息，且市場預期今年的降息次數從年初的六、七次下修至一、兩次，甚至零次，也讓美元多頭士氣大振。

二、美國經濟數據也比預期強。

美元走強不只因為通膨的關係，包括零售銷售和勞動市場在內的景氣數據也強得令人意外。亞特蘭大聯邦準備銀行的GDPNow預測模型顯示，美國第1季國內生產毛額（GDP）季增年率可達2.9%，而Fed官員對2024全年成長率的預測中位數也有2.1%。經濟表現如此優異，正顛覆Fed之前連番升息將擊垮經濟的看法。

三、金融情勢轉趨寬鬆。

現在美國經濟面臨的風險與其說是金融情勢「太緊」，不如說是「不夠緊」。Fed的指標顯示，自年初以來，金融情勢已顯著放鬆。這也將導致Fed把利率維持「更高、更久」。

四、歐英央行可望率先降息。

在Fed利率按兵不動的同時，其他主要國家央行已準備降息，例如歐洲央行（ECB）總裁拉加德已示意6月可能開始降利率。隨著英國通膨減緩加快腳步，英格蘭銀行（BoE）總裁貝里也暗示，或已準備好在Fed之前放寬貨幣政策。這將鞏固美元相兌歐元、英鎊的相對強勢。

五、經濟利空數據不夠看。

當然，也有一些指標令美元空頭振奮，例如全美獨立企業聯盟（NFIB）樂觀指數顯示，小型企業信心已跌到接近12年的低點，美國信用卡債拖欠率也逐漸攀升。但這些都不足以抗衡通膨或就業市場強大的韌性。

六、美債殖利率 升至誘人水準。

美國2年期公債殖利率此刻提供將近5%的收益率，可望吸引全球投資人資金湧入，美元不升值也難。