輝達帶頭下跌 拖累史指和那指連跌4日

由於輝達和其他陷入困境的科技公司給市場帶來下行壓力，史坦普500指數連續第4個交易日下跌。路透

由於輝達和其他陷入困境的科技公司給市場帶來下行壓力，史坦普500指數連續第4個交易日下跌。

史指下跌29.2點或0.58%至5022.21點；以科技股為主的那斯達克指數下跌181.88點或1.15%至1萬5683.37點。道瓊工業指數下跌45.66點或0.12%至3萬7753.31點，盤中高點上漲近238點。

17日是美股連續第三個交易日開盤走高，但隨著交易進行而回落。道指在過去8個交易日中下跌7日。

由於人工智慧寵兒輝達轉為下跌，股指在午後交易感受到壓力。這家大型科技股下跌3.87%，與Netflix、Meta、蘋果和微軟等其他大型科技公司一起收跌。科技股是史指中表現最差的類股，下跌1.7%。

嘉信理財資深投資 策略師戈登表示，投資人正在「減碼一些重點股票」，「我認為投資人確實開始意識到市場的其他部分表現也很好。」

這給新財報季的強勁開局蒙上陰影。根據FactSet，雖然至今只有不到10%的史指上市公司公布財報，但每4家公司中就有超過3家業績超出華爾街的預期。

值得注意的是，聯合航空(United Airlines)在公布虧損小於預期且營收超出預期後，股價飆升17.45%。另一方面，J.B. Hunt Transport Services的營收和獲利未達分析師預期，股價下跌8.12%。

美股的收跌也代表第1季和2023年的強勁上漲有所放緩。道指4月至今下跌逾5%，史指和那指則下跌超過4% 。

藍籌每日趨勢報告首席技術策略師坦塔雷利(Larry Tentarelli)表示，「這是一個更加謹慎的市場。」「我現在比過去5個月更加謹慎。」

BTIG策略師克林斯基(Jonathan Krinsky)仍預計市場將長期走低，「另一個混亂的開盤，廣度非常強勁，但成交量由85%下降至70%。我們仍然認為未來幾天應該會走高，而未來幾周則有進一步下行的風險。」

他指出，雖然那斯達克100指數跌破了16日低點，但史指和羅素2000指數卻沒有。並補充說，芝加哥期權交易所波動率指數仍然處於走跌狀態。他對半導體也持謹慎態度，並指出VanEck Semiconductor ETF(SMH)正試圖突破50日移動均線。

原油期貨下跌逾3%，因市場無視以色列和伊朗之間爆發更廣泛戰爭可能擾亂供應的風險。

5月交割的西德州中質原油合約下跌2.76元或3.23%，至每桶82.6元；6月布蘭特原油期貨下跌2.87元或3.19%，至每桶87.15元。美國石油 和全球指標油價本周下跌超過3.5%。

Velandera Energy Partners總經理拉吉(Manish Raj)表示，「伊朗和以色列緊張局勢擾亂石油供應的理論已經失敗。」「和平可能已經結束，但石油仍在繼續流動。」

公用事業是史指中表現最好的類股，有助於限制跌幅。

根據FactSet，該類股上漲2.08%。公用事業精選行業SPDR 基金(XLU)上漲2.09%。

NextEra Energy和Consolidated Edison是其中表現最好的兩家公司，各上漲3.3%。

聯合健康保險(UnitedHealth)和高盛 (Goldman Sachs)在發布財報後繼續上漲，提振了道指。它們是道指表現最好的股票，分別上漲2.15%和1.78%。聯合健康保險16日公布的獲利優於預期，前一天高盛公布業績大幅優於預期。

然而，由於第1季財務狀況弱於預期，Travelers價下跌7.41%，道指受到影響。

聯準會在最新褐皮書報告中表示，過去6周美國經濟「小幅」成長，物價上漲「溫和」，就業也顯示「小幅」成長。

聯準會在經濟狀況定期報告中指出，雖然某些區域的汽車支出「顯著增加」，但消費者支出「幾乎沒有增加」。該報告還指出，大多數地區的房屋銷售「強勁」，並將經濟前景描述為「謹慎樂觀」。

關於通膨，報告指出預期通膨將「緩慢保持穩定」。部分製造商預計進價和產出成本將同步上揚。