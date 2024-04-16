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新加坡勞工可提周休3日 12月起推行

編譯吳孟真／綜合16日電
新加坡政府規定，12月起雇主須提供員工彈性工作安排選項。（路透）
新加坡政府規定，12月起雇主須提供員工彈性工作安排選項。（路透）

新加坡公布新的就業準則，新加坡勞工今年12月1日起可向雇主提出周休三日、增加遠距辦公（WFH）天數或調整工時等彈性上班的要求，凸顯各國政府和企業雇主鬆綁上班規定以留才的國際趨勢，

彭博資訊報導，新加坡人力部、新加坡全國職工總會（NTUC）和新加坡全國雇主聯合會（SNEF）共同成立的勞資政公平與良好雇用聯盟（TAFEP）16日公布新指引，勞工除了能要求雇主提供如前述的工作安排，也將有權要求彈性工作地點等其他安排。

新加坡人力部長顏曉芳表示，新加坡勞動力市場緊縮及勞動人口老化，有需要推出彈性工作要求指引，讓更多照顧者及長者按需求持續投入職場。

顏曉芳指新加坡如果擁有強大勞動力，必須讓希望工作的成年人可以工作，彈性工作安排勢在必行。據估計，新加坡2030年時每4人中便有1人年逾65歲，2023年的65歲以上人士就業率達30.6%。

SNEF名譽秘書Edwin Ng也表示，彈性工作安排有助企業更好吸引及挽留人才，亦能釋放長者﹑照顧者及特別需求人士的潛力。

這項指引雖不具法律約束力，但要求所有新加坡企業必須建立內部程序，受理員工正式提出彈性工作安排的要求。然而，若雇主認為員工提出的安排可能大幅降低生產力、顯著提高成本，或因工作特性質不符而不可行，也能予以拒絕，但企業不得以「違反企業傳統」或「管理階層不認同彈性上班文化」為由拒決申請。

儘管在家上班在新冠疫情期間已成為主流的工作方式之一，但企業在疫後出於擔心租金昂貴的辦公空間閒置，開始要求員工回辦公室上班。

然而，保留彈性工作安排的選項，也可能有利營運，因為數據證明，給予員工彈性工作選項的企業，能夠更快吸引人才，並提高營收。

新加坡 就業 勞工

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