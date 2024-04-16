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Fed鮑爾說通膨欠缺進展 暗示延後降息

編譯葉亭均／綜合外電
聯準會（Fed）主席鮑爾16日出席在華盛頓舉行的一場經濟論壇。(美聯社)
聯準會（Fed）主席鮑爾16日出席在華盛頓舉行的一場經濟論壇。(美聯社)

聯準會（Fed）主席鮑爾在內的央行決策官員周二（16日）對何時可能降息三緘其口，而是表示近期通膨回落欠缺進展，貨幣政策需要在更長時間內維持限制性，這對今年大幅降息的希望再潑一盆冷水，也顯示短期內降息機會不大。

鮑爾在一場聚焦美國與加拿大經濟關係的論壇上表示，雖然通膨繼續朝向回落，但進展不夠快，應該維持當前的政策狀態，而官員需要更多的時間才能對降息有足夠信心。

鮑爾說：「最近的數據顯然沒給我們帶來更大的信心，相反，這些數據顯示，達到這樣的信心所需的時間可能比預期更長。」「目前，有鑑於勞動力市場的強勁表現和迄今為止在通膨方面取得的進展，比較合適的做法是讓限制性貨幣政策有更多時間發揮作用，讓數據和不斷變化的前景指引我們。」

鮑爾的談話反映出，在核心通膨率連續三個月高於預期後，他訊息的立場出現轉變。這也顯示決策官員沒見到降息的急迫性，2024年即使降息，時間也可能相對來得晚。

Nationwide Mutual Insurance首席經濟學家波斯揚齊克表示，「聯準會的信心一直在動搖，鮑爾只是確認並強調了市場基於經濟數據所作的預期」。

在鮑爾發言後，美國公債殖利率觸及今年來新高，2年期殖利率一度突破5%，創去年11月以來最高。現在，市場預期將在9月首次降息，而今年內進行第二次降息的可能性正不斷下降。

鮑爾說：「如果通膨繼續居高不下，只要有必要，我們可維持當前的限制性水準。同時，如果就業市場意外走軟，我們有很大的空間可寬鬆政策。」

另外，聯準會副主席傑佛森（Philip Jefferson）周二稍早的談話中完全沒提到降息，表示如果通膨無法如預期般放緩，聯準會準備好把緊縮的貨幣政策維持更久。他說，央行目前面臨的情況是，經濟強勁，把通膨壓低的進展甚微。傑佛森表示，他預期在當前利率水準下，通膨將繼續緩和下來，但持續的物價壓力讓維持高檔利率更久是合理的。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金，包括消費者物價指數在內的一些近期數據，一直沒有支持經濟軟著陸的情勢。

降息 鮑爾 殖利率

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