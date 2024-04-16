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1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…

伊爾艾朗：美國再度升息的機率並不是0

編譯任中原／綜合外電

著名經濟學者、財金專欄作者伊爾艾朗16日表示，全世界決策官員都因為美元大幅升值及美國利率居高不下而深陷困境。他並指出，美國再度升息的機率並不是0。

伊爾艾朗接受彭博電視訪問時表示，「全球各國政府對於如何因應美元普遍走強，如何因應美國利率上升，已經多少有些『凍手凍腳』。不幸的是，以往經驗證明當這兩種情況過頭時，其他國家將會遭殃」。

今年來由於美國降息的期望降低，加上美國經濟數據比對手國更強，因而使美元大幅升值。伊爾艾朗表示，其他國家無計可施的顯著例子之一，就是日圓已經貶破154，但日本當局迄未進場干預。

伊爾艾朗認為全球經濟依然堅韌，但一些財務「不平衡」的部門，例如一些區域性銀行，以及一些負債沈重到「撐不下去」的國家，在金融情勢趨緊的情況下風險最大。

他表示，「目前全球成長引擎的分布極不平均。我們將看到諸多分歧現象；不只是政策面，還包括結果」。

他並指出，聯準會（Fed）再度升息的可能性很低，但並不是0；瑞士銀行策略專家15日也表示，這是「實際存在的風險」。

他說，「如果通膨嚴重惡化，Fed可能會升息。但如果當真升息，將會發生區域性銀行危機，市場也將受到種種的傷害」。

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