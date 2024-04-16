伊爾艾朗：美國再度升息的機率並不是0

著名經濟學者、財金專欄作者伊爾艾朗16日表示，全世界決策官員都因為美元大幅升值及美國利率 居高不下而深陷困境。他並指出，美國再度升息 的機率並不是0。

伊爾艾朗接受彭博電視訪問時表示，「全球各國政府對於如何因應美元普遍走強，如何因應美國利率上升，已經多少有些『凍手凍腳』。不幸的是，以往經驗證明當這兩種情況過頭時，其他國家將會遭殃」。

今年來由於美國降息 的期望降低，加上美國經濟數據比對手國更強，因而使美元大幅升值。伊爾艾朗表示，其他國家無計可施的顯著例子之一，就是日圓已經貶破154，但日本當局迄未進場干預。

伊爾艾朗認為全球經濟依然堅韌，但一些財務「不平衡」的部門，例如一些區域性銀行，以及一些負債沈重到「撐不下去」的國家，在金融情勢趨緊的情況下風險最大。

他表示，「目前全球成長引擎的分布極不平均。我們將看到諸多分歧現象；不只是政策面，還包括結果」。

他並指出，聯準會（Fed）再度升息的可能性很低，但並不是0；瑞士銀行策略專家15日也表示，這是「實際存在的風險」。

他說，「如果通膨嚴重惡化，Fed可能會升息。但如果當真升息，將會發生區域性銀行危機，市場也將受到種種的傷害」。