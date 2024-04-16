比特幣閃崩跌後...香港加快虛擬貨幣ETF上市腳步

比特幣創新高主要是拜ETF等金融商品上市、吸引資金蜂擁而至所賜，但受到比特幣減半消息影響，比特幣近日出現價格閃崩狀態。路透

華夏基金、嘉實基金、博時基金的香港 子公司15日表示，其申請首批香港比特幣 和以太坊現貨ETF產品已獲得「原則性認可」。值得注意的是，發行品種不僅包括比特幣，還包括乙太幣。業內認為，該舉意味香港在建立國際虛擬資產金融中心的道路上邁出堅實一步。

不過，中國基金報引述知情人士說法，上述虛擬資產現貨ETF產品要正式落地還有一段時日，仍需要經過香港證監會進一步完成相關資料審核，正式公示名單有望在4月內披露。

事實上，香港證監會去年12月22日便發布相關規定，並對外宣稱「已準備好接受虛擬資產現貨ETF等基金的認可申請」，且有意讓香港成為亞洲首個接受比特幣、乙太幣等加密資產現貨ETF上市的地區。

國盛證券區塊鏈團隊表示，相較於直接投資 比特幣，比特幣現貨ETF將是更為理想的投資工具。

中國基金報引述彭博數據顯示，2024年以來，加密貨幣總市值已經超過2.53兆美元，其中最大加密貨幣比特幣漲幅較多，今年第一季漲幅69%。而現貨比特幣ETF是推動價格上漲的驅動因素，第一季資金流入超過120億美元。現貨比特幣ETF目前持有83.1萬個比特幣，價值約590億美元。

近期虛擬貨幣ETF受到重視，美國證交會（SEC）在1月10日公告，批准首批11檔現貨比特幣ETF上市，並於當月11日開始交易，不過，乙太幣相關ETF還未被美國證監會批准發行。

近日比特幣價格變動劇烈，14日遭遇閃崩，15分鐘內瞬間暴跌5,000美元，24小時跌幅超7%。當天許多幣圈投資者手機爆倉訊息不斷，有投資者稱，「錢蒸發得比水還快」。

摩根大通報告指出，比特幣「減半」事件可能會對比特幣礦工盈利能力產生嚴重負面影響。報告稱，比特幣的價格可能會因此暴跌至每枚42,000美元，意味目前價格仍存超36%的潛在下跌空間。