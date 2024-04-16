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英國潮牌Superdry人氣不再 股價跌逾9成擬下市重整

中央社倫敦16日綜合外電報導
Superdry擬從倫敦證券交易所下市，該股聞訊暴跌。(路透)
Superdry擬從倫敦證券交易所下市，該股聞訊暴跌。(路透)

英國潮牌Superdry曾表示，除非公司進行全面重整，否則恐面臨破產。Superdry今天說，公司擬從倫敦證券交易所下市，該股聞訊暴跌逾25%。過去一年來，累計跌幅已逾9成。

根據英國金融時報（Financial Times）報導，目前在英國有約100家零售店面的Superdry正設法降低其中39家的租金，以維持營運，保住緊急資金，「穩住陣腳」。

根據報導，Superdry今天表示，公司將釋股籌資達1000萬英鎊（約1244.7萬美元），而共同創辦人暨執行長鄧克頓（Julian Dunkerton）已承諾投入自己的1000萬英鎊資金。鄧克頓擁有Superdry股權26%，他上月已排除買下整個集團。

Superdry早盤股價一度重挫近30%，市值縮水至僅約500萬英鎊（約622萬美元）。過去一年來，Superdry股價累計跌幅已經超過90%。

1985年在英國切爾滕納姆（Cheltenham）市場攤位發跡的Superdry，2010年在倫敦證券交易所（London Stock Exchange）掛牌上市，首次公開募股（IPO）估值為4億英鎊（約4.98億美元）。

Superdry曾獲英國前足球名將貝克漢（David Beckham）及哥倫比亞籍流行音樂天后夏奇拉（Shakira）等名人青睞背書，一度成為年輕人喜愛的流行品牌，後來人氣不再，加上資金緊絀，公司陷入困境。

證券 租金 足球

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