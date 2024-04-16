我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登夫婦公布報稅資料 去年賺61.9萬元 白宮暗諷川普

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

Nvidia黃仁勳形容AI正讓社會更公平 關鍵在這個能力

編譯簡國帆／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。(美聯社)
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。(美聯社)

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）執行長黃仁勳認為，AI軟體是能讓社會更加公平的工具。

在上周於奧勒岡州立大學以黃仁勳與妻子洛莉（Lori）為名的運算研究大樓動土典禮上，黃仁勳對著台下2,000名教職員表示：「我相信AI是科技業對社會地位提升、提振過去常被甩在後面人們地位的最大貢獻。」「我們已讓競爭場域更公平」

他表示，AI幫助人們編寫程式碼的能力，以及運用自然語言下指令的能力，有望為缺乏邊寫邊寫程式碼技能的人們，創造新機會。

他說，了解C++等程式語言的人通常擁有更多機會，但「因為編寫程式困難到受惠於此、達成經濟富足的人一直都很有限」，現在有了AI工具，「你基本上能無時無刻有個協作員、一名導師，所以我認為AI提振所有被甩在後方人們地位的能力，相當超凡」。

黃仁勳表示，「我們正處於新工業革命的開端，我會這麼說的理由，是因為工業革命會產生過去不可能達成的新事物」，「在這個新世界裡，只要有電力，就能獲得大量浮點數（floating-point numbers），我們稱之為詞元（token），那些詞元基本上就是AI，所以這場工業革命規模將非常大規模地產生情報」。

他認為，但AI也有極限，因此人們學習如何思考、學習如何協調合作，正變得比以往都更重要，和AI合作「就像我給諸位一個合作夥伴一起合作解決問題沒兩樣」，「諸位還是必須了解如何協調合作、怎麼下提示詞、如何界定問題、要怎麼重新定義解決方案、如何重複嘗試、以及該怎麼改變想法」。

黃仁勳與妻子2022年捐贈5,000萬美元，在奧勒岡州立大學創設研究中心，該大學上周五（12日）舉行「黃仁勳與洛莉‧米爾‧黃協作創新園區」動土典禮，預定2026年開幕，占地15萬平方英尺（4,214.6坪），總預算為2.13億美元。

AI 黃仁勳 預算

上一則

中股仍疲弱 首季IPO僅236億人民幣

延伸閱讀

輔仁大學校友會專題講座 陳焌談AI挑戰與展望

輔仁大學校友會專題講座 陳焌談AI挑戰與展望
富比世排名：加州最有錢10個人 黃仁勳排第5

富比世排名：加州最有錢10個人 黃仁勳排第5
加州最有錢的10個人 黃仁勳排第5

加州最有錢的10個人 黃仁勳排第5
人物／Nvidia黃仁勳：洗盤子 造就現在的我

人物／Nvidia黃仁勳：洗盤子 造就現在的我

熱門新聞

調查顯示近三分之一企業願意嘗試每周工作4天。（路透）

每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持

2024-04-14 20:54
阿里巴巴集團創辦人馬雲。（路透）

馬雲內部發聲：互聯網行業三年足以天翻地覆 一切才剛開始

2024-04-09 22:25
美國股市最近挫跌，已使史坦普500指數眼看就要跌破一條重要上升趨勢線，是五個月來首見，顯示美股這波漲勢已走到「撐不住就塌陷」的關鍵時刻。（路透）

史坦普500這價位失守恐兵敗山倒 分析師：美股面臨關鍵時刻

2024-04-12 06:55
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美通膨連3月超熱 分析師：別指望Fed今年降息了

2024-04-10 11:30
由於通膨和地緣政治擔憂再次削弱了華爾街投資者信心，美股遭到拋售。主要銀行股的大幅下跌也給市場帶來壓力。（路透）

擔憂通膨和地緣政治 道指大跌475點

2024-04-12 16:41
美元指數（DXY）本周大漲1.7%創2022年9月來最大單周升幅。（路透）

中東緊張、Fed恐延後降息 美元創2年多最大單周升幅

2024-04-13 07:59

超人氣

更多 >
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家
凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情